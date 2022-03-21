https://uz.sputniknews.ru/20220321/video-v-stolitse-proizoshel-krupnyy-pojar--chto-sluchilos-23468440.html
Видео: в столице произошел крупный пожар – что случилось
Видео: в столице произошел крупный пожар – что случилось
Сколько времени хватило пожарным, чтобы потушить опасное возгорание в Яшнабадском районе – читайте в материале.
2022-03-21T18:40+0500
2022-03-21T18:40+0500
2022-03-21T18:46+0500
происшествия
пожар
ташкент
пожарные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/07/16149835_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5f0db4c95df3ed77ecee8ba5005cae30.jpg
ТАШКЕНТ, 21 мар – Sputnik. В Яшнабадском районе столицы снова произошел пожар. Сигнал об инциденте поступил в дежурную часть УЧС Ташкента 21 марта в 16-44. Очевидец сообщил, что загорелась электрическая подстанция у Малой кольцевой дороги на улице Эльбек, передает пресс-служба МЧС. Пожарно-спасательная бригада выдвинулась на место происшествия сразу же. Прибыв на место, спасатели выяснили, что вспыхнул трансформатор, мощностью 16 тысяч кВА. Возгорание было ликвидировано в 17:09 часов. О причинах ЧП и масштабах разрушений не сообщается.Напомним, на днях в этом же районе горел склад моторных масел – огонь охватил порядка 2 тыс квадратных метров помещений.Читайте также:Сколько за год в Узбекистане произошло ЧП и пожаров >>МЧС назвало причины пожара на складе в Ташкенте >>
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/07/16149835_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1f1fffb4c2e7ccb125e8d0e53c34d9c7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пожар, ташкент, пожарные
Видео: в столице произошел крупный пожар – что случилось
18:40 21.03.2022 (обновлено: 18:46 21.03.2022) Подписаться на
Сколько времени хватило пожарным, чтобы потушить опасное возгорание в Яшнабадском районе – читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 21 мар – Sputnik
. В Яшнабадском районе столицы снова произошел пожар. Сигнал об инциденте поступил в дежурную часть УЧС Ташкента 21 марта в 16-44. Очевидец сообщил, что загорелась электрическая подстанция у Малой кольцевой дороги на улице Эльбек, передает
пресс-служба МЧС.
Пожарно-спасательная бригада выдвинулась на место происшествия сразу же. Прибыв на место, спасатели выяснили, что вспыхнул трансформатор, мощностью 16 тысяч кВА. Возгорание было ликвидировано в 17:09 часов. О причинах ЧП и масштабах разрушений не сообщается.
Напомним, на днях в этом же районе горел
склад моторных масел – огонь охватил порядка 2 тыс квадратных метров помещений.
Читайте также: