https://uz.sputniknews.ru/20220321/video-v-stolitse-proizoshel-krupnyy-pojar--chto-sluchilos-23468440.html

Видео: в столице произошел крупный пожар – что случилось

Видео: в столице произошел крупный пожар – что случилось

Сколько времени хватило пожарным, чтобы потушить опасное возгорание в Яшнабадском районе – читайте в материале.

2022-03-21T18:40+0500

2022-03-21T18:40+0500

2022-03-21T18:46+0500

происшествия

пожар

ташкент

пожарные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/07/16149835_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5f0db4c95df3ed77ecee8ba5005cae30.jpg

ТАШКЕНТ, 21 мар – Sputnik. В Яшнабадском районе столицы снова произошел пожар. Сигнал об инциденте поступил в дежурную часть УЧС Ташкента 21 марта в 16-44. Очевидец сообщил, что загорелась электрическая подстанция у Малой кольцевой дороги на улице Эльбек, передает пресс-служба МЧС. Пожарно-спасательная бригада выдвинулась на место происшествия сразу же. Прибыв на место, спасатели выяснили, что вспыхнул трансформатор, мощностью 16 тысяч кВА. Возгорание было ликвидировано в 17:09 часов. О причинах ЧП и масштабах разрушений не сообщается.Напомним, на днях в этом же районе горел склад моторных масел – огонь охватил порядка 2 тыс квадратных метров помещений.Читайте также:Сколько за год в Узбекистане произошло ЧП и пожаров >>МЧС назвало причины пожара на складе в Ташкенте >>

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

пожар, ташкент, пожарные