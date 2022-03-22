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Кто и как отметил Навруз в Ташкенте — яркое видео
Кто и как отметил Навруз в Ташкенте — яркое видео
Главные герои опубликованного видеоклипа — люди разных наций и народностей. Разные, но такие похожие в своем стремлении сделать Узбекистан лучше.
2022-03-22T14:59+0500
2022-03-22T15:00+0500
общество
навруз
узбекистан
ташкент
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Глава пресс-службы президента Узбекистана Шерзод Асадов опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, в котором собраны самые яркие моменты празднования Навруза.Главные герои опубликованного видеоклипа — люди разных наций и народностей. Разные, но такие похожие в своем стремлении сделать Узбекистан еще краше, сильнее и привлекательнее во всех смыслах. Они живут большой и дружной семьей, в согласии и взаимопонимании культур. А в эти дни жители республики ярко и громогласно возвещают миру о благополучии и надеждах на будущее. Поют о любви и жизни на своем языке, который понятен каждому без перевода.Накануне, президент Узбекистана посетил комплекс Humo Arena и поздравил участников празднеств с Наврузом. Глава государства процитировал ат-Термизи, который в книге "Наврузнома" писал, что если этот день выпадает на понедельник, то будет много дождя и снега, урожай будет богатым, а в каждом доме будет достаток.Это гармонично сочетается с благими намерениями народа Узбекистан, отметил Шавкат Мирзиёев.Читайте также:Ташкент празднует Навруз - видео &gt;&gt;Навруз в Москве - полная афиша мероприятий &gt;&gt;
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навруз, узбекистан, ташкент

Кто и как отметил Навруз в Ташкенте — яркое видео

14:59 22.03.2022 (обновлено: 15:00 22.03.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаНавруз в Ташкенте
Навруз в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Главные герои опубликованного видеоклипа — люди разных наций и народностей. Разные, но такие похожие в своем стремлении сделать Узбекистан лучше.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Глава пресс-службы президента Узбекистана Шерзод Асадов опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, в котором собраны самые яркие моменты празднования Навруза.
Главные герои опубликованного видеоклипа — люди разных наций и народностей. Разные, но такие похожие в своем стремлении сделать Узбекистан еще краше, сильнее и привлекательнее во всех смыслах. Они живут большой и дружной семьей, в согласии и взаимопонимании культур.
А в эти дни жители республики ярко и громогласно возвещают миру о благополучии и надеждах на будущее. Поют о любви и жизни на своем языке, который понятен каждому без перевода.
Накануне, президент Узбекистана посетил комплекс Humo Arena и поздравил участников празднеств с Наврузом. Глава государства процитировал ат-Термизи, который в книге "Наврузнома" писал, что если этот день выпадает на понедельник, то будет много дождя и снега, урожай будет богатым, а в каждом доме будет достаток.
Это гармонично сочетается с благими намерениями народа Узбекистан, отметил Шавкат Мирзиёев.

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