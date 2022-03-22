https://uz.sputniknews.ru/20220322/kto-i-kak-otmetil-navruz-v-tashkente--yarkoe-video-23482751.html

Кто и как отметил Навруз в Ташкенте — яркое видео

Кто и как отметил Навруз в Ташкенте — яркое видео

Главные герои опубликованного видеоклипа — люди разных наций и народностей. Разные, но такие похожие в своем стремлении сделать Узбекистан лучше.

2022-03-22T14:59+0500

2022-03-22T14:59+0500

2022-03-22T15:00+0500

общество

навруз

узбекистан

ташкент

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Глава пресс-службы президента Узбекистана Шерзод Асадов опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, в котором собраны самые яркие моменты празднования Навруза.Главные герои опубликованного видеоклипа — люди разных наций и народностей. Разные, но такие похожие в своем стремлении сделать Узбекистан еще краше, сильнее и привлекательнее во всех смыслах. Они живут большой и дружной семьей, в согласии и взаимопонимании культур. А в эти дни жители республики ярко и громогласно возвещают миру о благополучии и надеждах на будущее. Поют о любви и жизни на своем языке, который понятен каждому без перевода.Накануне, президент Узбекистана посетил комплекс Humo Arena и поздравил участников празднеств с Наврузом. Глава государства процитировал ат-Термизи, который в книге "Наврузнома" писал, что если этот день выпадает на понедельник, то будет много дождя и снега, урожай будет богатым, а в каждом доме будет достаток.Это гармонично сочетается с благими намерениями народа Узбекистан, отметил Шавкат Мирзиёев.Читайте также:Ташкент празднует Навруз - видео >>Навруз в Москве - полная афиша мероприятий >>

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