https://uz.sputniknews.ru/20220322/moskvichey-nauchat-gotovit-nastoyaschiy-uzbekskiy-plov-23491098.html

Москвичей научат готовить настоящий узбекский плов

Москвичей научат готовить настоящий узбекский плов

Мастер-класс пройдет в рамках празднования Навруза по инициативе властей российской столицы. Ожидается, что в празднике будут участвовать порядка 1,5 млн человек.

2022-03-22T20:30+0500

2022-03-22T20:30+0500

2022-03-22T20:30+0500

общество

навруз

плов

мастер-класс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/863/41/8634125_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_b2ad9ebfda59fe236e6848dfb8b6a33e.jpg

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Москвичи смогут совершить виртуальное путешествие в Узбекистан, а также научиться исполнять традиционные узбекские танцы и готовить плов. Все эти мероприятия пройдут 27 марта как часть общегородского праздника Навруз, сообщили агентству Sputnik Узбекистан в Департаменте национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. Как рассказал руководитель департамента Виталий Сучков, Москва отмечает Навруз уже шестнадцатый год подряд – и помешать проведению праздника не смогла даже пандемия коронавируса. По словам Сучкова, в этом году в московском Наврузе участвуют более 35 организаций. В их числе представители восьми стран: Азербайджана, Афганистана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Мероприятие поддержали посольства государств. Поскольку все мастер-классы и концерты в честь Навруза проходят виртуально, власти Москвы предоставили отдельный сайт для их трансляции – navruz.online, рассказала представитель рабочей группы по подготовке Навруза Наталья Локтева. Прямой эфир будет длиться шесть часов – с 12:00 до 18:00 по московскому времени. Если говорить непосредственно об Узбекистане, в 12:15 стартует презентация "Путешествие в Узбекистан", после которой состоится урок узбекских танцев. А в 14:00 начнется мастер-класс по приготовлению узбекского плова. Почему организаторы праздника решили уделить особое внимание плову, объяснила член оргкомитета мероприятия, радиоведущая Наиля Шахова. В прошлом году трансляцию Навруза в Москве посмотрели 1,2 млн человек, напомнила Наталья Локтева. В этом году организаторы праздника рассчитывают увеличить аудиторию до 1,5 млн зрителей, учитывая, что растет и популярность фестиваля. В этом году в нем примут участие популярные российские артисты – Ренат Ибрагимов, Алсу, Burito, Хабиб, балет "Тодес" и другие, отмечает Виталий Сучков. В связи с этим возрастает интерес к празднику и среди коренных москвичей.Читайте также:От Москвы до Екатеринбурга - как узбекистанцы отмечают Навруз в России >>Навруз в Москве — полная афиша мероприятий >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

навруз, плов, мастер-класс