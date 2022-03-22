https://uz.sputniknews.ru/20220322/rossiya-i-ukraina-obmenyalis-plennymi--moskalkova-23471896.html

Россия и Украина обменялись пленными – Москалькова

Россия и Украина обменялись пленными – Москалькова

Российский омбудсмен заявила, что очень важно, чтобы российские военнослужащие оказались дома.

2022-03-22T09:56+0500

2022-03-22T09:56+0500

2022-03-22T09:56+0500

специальная военная операция россии в донбассе

татьяна москалькова

украина

пленные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/06/23179730_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_b4d4df02ed16ebe6a17f86f184ddaa34.jpg

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Между Москвой и Киевом состоялся первый обмен пленными.Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.По ее словам, самое главное, чтобы украинская сторона "предприняла все возможное, чтобы обмены начались".Она отметила, что военнослужащих "ждут сегодня, сейчас"."Это очень важно, чтобы они оказались дома", — подчеркнула Москалькова.Омбудсмен подтвердила, что девять российских военнослужащих обменяли на мэра Мелитополя Ивана Федорова.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.В военном ведомстве ранее указывали, что украинские нацисты и киевские власти, причастные к издевательствам над российскими военнопленными, будут найдены и понесут ответственность. Как подчеркивали в Минобороны, подобные действия — серьезное нарушение норм международного права.Читайте также:Украинский танк открыл огонь по жилому дому, а Волноваху надо отстраивать заново — видео"Кинжальное" предупреждение "миротворцам" из НАТО на Украине

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

татьяна москалькова, украина, пленные