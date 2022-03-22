https://uz.sputniknews.ru/20220322/rossiya-i-ukraina-obmenyalis-plennymi--moskalkova-23471896.html
Россия и Украина обменялись пленными – Москалькова
Россия и Украина обменялись пленными – Москалькова
Российский омбудсмен заявила, что очень важно, чтобы российские военнослужащие оказались дома.
2022-03-22T09:56+0500
2022-03-22T09:56+0500
2022-03-22T09:56+0500
специальная военная операция россии в донбассе
татьяна москалькова
украина
пленные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/06/23179730_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_b4d4df02ed16ebe6a17f86f184ddaa34.jpg
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Между Москвой и Киевом состоялся первый обмен пленными.Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.По ее словам, самое главное, чтобы украинская сторона "предприняла все возможное, чтобы обмены начались".Она отметила, что военнослужащих "ждут сегодня, сейчас"."Это очень важно, чтобы они оказались дома", — подчеркнула Москалькова.Омбудсмен подтвердила, что девять российских военнослужащих обменяли на мэра Мелитополя Ивана Федорова.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.В военном ведомстве ранее указывали, что украинские нацисты и киевские власти, причастные к издевательствам над российскими военнопленными, будут найдены и понесут ответственность. Как подчеркивали в Минобороны, подобные действия — серьезное нарушение норм международного права.Читайте также:Украинский танк открыл огонь по жилому дому, а Волноваху надо отстраивать заново — видео"Кинжальное" предупреждение "миротворцам" из НАТО на Украине
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/06/23179730_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_ad182aa4e9d3ad78d2f7c1d5babddf85.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
татьяна москалькова, украина, пленные
Россия и Украина обменялись пленными – Москалькова
Подписаться на
Российский омбудсмен заявила, что очень важно, чтобы российские военнослужащие оказались дома.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Между Москвой и Киевом состоялся первый обмен пленными.
Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает РИА Новости
.
По ее словам, самое главное, чтобы украинская сторона "предприняла все возможное, чтобы обмены начались".
"Первый обмен состоялся: девять человек наших, <…> часть из того списка, который формируется у меня путем обращений, которые приходят. Я очень надеюсь, что мы не будем затягивать с этим, со списками, карточками, процедурами", — заявила Москалькова в интервью Антону Красовскому на телеканале RT.
Она отметила, что военнослужащих "ждут сегодня, сейчас".
"Это очень важно, чтобы они оказались дома", — подчеркнула Москалькова.
Омбудсмен подтвердила, что девять российских военнослужащих обменяли на мэра Мелитополя Ивана Федорова.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию
по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
В военном ведомстве ранее указывали, что украинские нацисты и киевские власти, причастные к издевательствам над российскими военнопленными, будут найдены и понесут ответственность. Как подчеркивали в Минобороны, подобные действия — серьезное нарушение норм международного права.