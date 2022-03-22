https://uz.sputniknews.ru/20220322/sovfed-budet-uchastvovat-v-rassledovanii-po-biolaboratoriyam-na-ukraine-23472821.html

Совфед будет участвовать в расследовании по биолабораториям на Украине

Совфед будет участвовать в расследовании по биолабораториям на Украине

Сенатор Карасин: сейчас обсуждается, кто будет представлять Совет Федерации в комиссии.

2022-03-22T10:40+0500

2022-03-22T10:40+0500

2022-03-22T10:40+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

совет федерации федерального собрания рф

биолаборатории

расследование

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Верхняя палата российского парламента будет расследовать ситуацию с размещением биолабораторий США на Украине вместе с Госдумой.Об этом сообщил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, передает РИА Новости."Мы обязательно войдем в эту комиссию. Мы обсуждали этот вопрос", — заявил сенатор.По словам Карасина, сейчас обсуждается, кто будет представлять Совфед в комиссии. "Мы должны разобраться в деталях этой провокационной затеи с биолабораториями, изучить документы", — добавил он.Ранее в Госдуму внесли проект постановления, в котором представлен список депутатов, которые могут войти в комиссию по расследованию деятельности американских лабораторий на Украине. В документе говорится о поддержке инициативы по созданию комиссии, а также об обращении в Совфед с предложением о создании комиссии. В приложении к постановлению называются фамилии 14 депутатов, в том числе председателя комиссии – Ирины Яровой.Министерство обороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.То, что вскрылось сейчас на Украине, – это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже замглавы МИД России Сергей Рябков.Читайте также:Политконсультант Трампа рассказал, что готовили американцы в биолабораториях на УкраинеБиолаборатории США под ударом: Китай берет реванш за Ухань

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украина, совет федерации федерального собрания рф, биолаборатории, расследование