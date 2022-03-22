https://uz.sputniknews.ru/20220322/v-uzbekistane-otmechayut-esche-odin-prazdnik-23486172.html

В Узбекистане отмечают еще один праздник

В Узбекистане отмечают еще один праздник

Выступая на торжестве в честь празднования Навруза, Шавкат Мирзиёев поздравил жителей республики с еще одним праздником.

2022-03-22T17:01+0500

2022-03-22T17:01+0500

2022-03-22T17:01+0500

общество

махалля

президент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил председателей и активистов махаллей с их профессиональным праздником, который отмечается в республике 22 марта – Днем работников махалли.В Узбекистане уделяется особое внимание повышению роли и влияния махалли на жизнь страны. Работа с каждой махаллей по принципу "махаллабай", назначение помощников хокимов по этим вопросам, молодежных лидеров и активистов – все это направлено на выявление и решение проблем населения.В начале марта президент поручил создать на базе Министерства махалли Госкомитет по делам семьи и женщин и Министерство по поддержке махалли и старшего поколения.Теперь в каждой махалле введена должность активистки, а председатели органов самоуправления граждан получили новые полномочия.До 1 июля 2022 года будет разработан проект закона "О махалле".В прошлом году зарплата работников сходов граждан была увеличена в 3 раза, для поощрения активистов органов самоуправления, представителей широкой общественности учрежден нагрудный знак "Махалла ифтихори".При этом в 2021-2022 годах в Узбекистане построят здания для махаллей более чем на $100 млн.При этом их большую часть сооружений возведут с участием средств местных предпринимателей, остальные – за счет дополнительных доходов районных и городских бюджетов.Читайте также:Активистам махалли будут выплачивать компенсацию по коммунальным платежам >>Здоровая махалля: отдай спорту время, а взамен получи до 10 млн сумов >>

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махалля, президент, узбекистан