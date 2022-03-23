Мирзиёев встретился с главой Татарстана
© Пресс-служба президента ТатарстанаПрезидент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
© Пресс-служба президента Татарстана
Рустам Минниханов пригласил президента Узбекистана посетить Казань во время визита в Российскую Федерацию.
ТАШКЕНТ, 23 мар – Sputnik. Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе официального визита в Узбекистан встретился с главой государства Шавкатом Мирзиёевым.
В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества, сообщает пресс-служба Минниханова.
© Пресс-служба президента ТатарстанаПрезидент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
© Пресс-служба президента Татарстана
Глава Татарстана поздравил Мирзиёева и братский народ Узбекистана с недавним праздником Навруз и поблагодарил за поддержку татарского бизнеса.
"Мы высоко ценим Вашу поддержку татарстанских компаний, работающих в стране. В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан… Убежден, накопленный положительный опыт двустороннего сотрудничества будет способствовать дальнейшему развитию добрых отношений наших стран", - отметил Минниханов.
Одним из крупных совместных узбекско-татарских проектов стал химико-индустриального технопарка "Чирчик", в открытии которого принял участие Рустам Минниханов.
По данным пресс-службы президента Татарстана, по итогам 2021 года татарстано-узбекистанский товарооборот составил почти 200 млн долл. США и вырос на 23,5 %. Подписан и реализуется ряд соглашений, меморандумов о взаимодействии между министерствами, торгово-промышленными палатами, предприятиями, организациями и вузами. Ведется работа по линии ведущих татарстанских компаний, таких как КАМАЗ, Татнефть, Химград, ЕлАЗ, КМПО, КЭР-Холдинг, Татхимфармпрепараты, ПОЗиС и другие.
© Пресс-служба президента ТатарстанаПрезидент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
© Пресс-служба президента Татарстана
Узбекистан – одно из государств, где проживает наибольшее количество татар за пределами России, здесь их более 300 тысяч. Самые крупные диаспоры находятся в Ташкентской и Самаркандской областях.
В завершении встречи Рустам Минниханов пригласил Шавката Мирзиёева посетить Татарстан во время визита в Россию.
В рамках официального визита в Ташкент Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым и принял участие в открытии химико-индустриального технопарка "Чирчик". По итогам визита подписано 20 различных документов, направленных на укрепление межрегиональных связей двух стран.
В ходе предыдущего официального визита Рустама Минниханова в Узбекистан в июне 2021 года глава Татарстана принял участие в бизнес-форуме в Ташкенте.
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