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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220323/rossiya-i-ukraina-proveli-dva-obmena-plennymi-23509935.html
Россия и Украина провели два обмена пленными
Россия и Украина провели два обмена пленными
По данным российского МИД, ЕС никак не воздействует на Киев, чтобы украинские националисты не прикрывались гражданскими лицами как "живым щитом".
2022-03-23T15:28+0500
2022-03-23T15:28+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
пленные
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Россия и Украина провели два обмена удерживаемыми лицами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Отмечается, что между РФ и Украиной проведено уже два обмена удерживаемыми лицами."А вот ЕС никак не воздействует на Киев, чтобы украинские националисты не прикрывались гражданскими лицами как "живым щитом" и не блокировали их выход в Россию", — говорится в комментарии на сайте МИД.О первом обмене пленными сообщила накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Стороны провели три раунда переговоров по урегулированию конфликта. Четвертый начался 14 марта и был приостановлен для работы технических и юридических групп.Участники отметили позитивные сдвиги по теме гуманитарных коридоров.Читайте также:Украинский танк открыл огонь по жилому дому, а Волноваху надо отстраивать заново — видео"Кинжальное" предупреждение "миротворцам" из НАТО на Украине
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украина, пленные

Россия и Украина провели два обмена пленными

15:28 23.03.2022
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОсвобожденные от ВСУ районы на окраине Мариуполя
Освобожденные от ВСУ районы на окраине Мариуполя - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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По данным российского МИД, ЕС никак не воздействует на Киев, чтобы украинские националисты не прикрывались гражданскими лицами как "живым щитом".
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Россия и Украина провели два обмена удерживаемыми лицами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В то же время Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
Отмечается, что между РФ и Украиной проведено уже два обмена удерживаемыми лицами.
"А вот ЕС никак не воздействует на Киев, чтобы украинские националисты не прикрывались гражданскими лицами как "живым щитом" и не блокировали их выход в Россию", — говорится в комментарии на сайте МИД.
О первом обмене пленными сообщила накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.
Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Стороны провели три раунда переговоров по урегулированию конфликта. Четвертый начался 14 марта и был приостановлен для работы технических и юридических групп.
Участники отметили позитивные сдвиги по теме гуманитарных коридоров.

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