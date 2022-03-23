https://uz.sputniknews.ru/20220323/rossiya-i-ukraina-proveli-dva-obmena-plennymi-23509935.html

Россия и Украина провели два обмена пленными

Россия и Украина провели два обмена пленными

По данным российского МИД, ЕС никак не воздействует на Киев, чтобы украинские националисты не прикрывались гражданскими лицами как "живым щитом".

2022-03-23T15:28+0500

2022-03-23T15:28+0500

2022-03-23T15:28+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

пленные

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Россия и Украина провели два обмена удерживаемыми лицами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Отмечается, что между РФ и Украиной проведено уже два обмена удерживаемыми лицами."А вот ЕС никак не воздействует на Киев, чтобы украинские националисты не прикрывались гражданскими лицами как "живым щитом" и не блокировали их выход в Россию", — говорится в комментарии на сайте МИД.О первом обмене пленными сообщила накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Стороны провели три раунда переговоров по урегулированию конфликта. Четвертый начался 14 марта и был приостановлен для работы технических и юридических групп.Участники отметили позитивные сдвиги по теме гуманитарных коридоров.Читайте также:Украинский танк открыл огонь по жилому дому, а Волноваху надо отстраивать заново — видео"Кинжальное" предупреждение "миротворцам" из НАТО на Украине

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украина, пленные