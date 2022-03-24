https://uz.sputniknews.ru/20220324/v-tashkente-na-dva-dnya-perekroyut-neskolko-tsentralnyx-ulits--karta-23521633.html
В Ташкенте на два дня перекроют несколько центральных улиц — карта
В Ташкенте на два дня перекроют несколько центральных улиц — карта
В центре Ташкента с 25 по 27 марта перекроют ряд улиц. Возможны пробки.
2022-03-24T09:57+0500
2022-03-24T09:57+0500
2022-03-24T09:57+0500
общество
ташкент
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В центре Ташкента с 25 по 27 марта перекроют ряд улиц.Это связано с проведением Международного полумарафона ШОС.Об этом сообщили в ГУВД Ташкента.В частности, с 16.00 25 марта до 18.00 27 марта будет закрыта улица Алмазар: от улицы Бешагач до улицы И. Каримова.С 05.00 до 18.00 27 марта будут закрыты для движения транспорта:Ранее в столичном хокимияте предупредили жителей о временном ограничении движения по двум дорогам, которые связывают Ташкентскую кольцевую автодорогу и улицу Фаргона йули. С 19 марта там будут проводиться ремонтные работы. О сроках их окончания не сообщается.Читайте также:Названы места для граффити в ТашкентеФото: самый холодный забег в мире
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ташкент
В Ташкенте на два дня перекроют несколько центральных улиц — карта
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В центре Ташкента с 25 по 27 марта перекроют ряд улиц. Возможны пробки.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В центре Ташкента с 25 по 27 марта перекроют ряд улиц.
Это связано с проведением Международного полумарафона ШОС.
Об этом сообщили
в ГУВД Ташкента.
В частности, с 16.00 25 марта до 18.00 27 марта будет закрыта улица Алмазар: от улицы Бешагач до улицы И. Каримова.
С 05.00 до 18.00 27 марта будут закрыты для движения транспорта:
улица Ислама Каримова: от улицы Алмазар до улицы Шарафа Рашидова;
улица Шарафа Рашидова: от улицы Ислама Каримова до улицы Афросиаб;
улица Шахрисабз: от улицы Амира Темура до улицы Ойбека;
улица Афросиаб: от улицы Шахрисабз до улицы Бешагач;
улица Ойбека: от улицы Нукус до улицы Шахрисабз;
улица Нукус: от улицы Истиклол до улицы Ойбек;
улица Абдуллы Кадыри: от улицы Абая до улицы Истиклол.
Ранее в столичном хокимияте предупредили
жителей о временном ограничении движения по двум дорогам, которые связывают Ташкентскую кольцевую автодорогу и улицу Фаргона йули. С 19 марта там будут проводиться ремонтные работы. О сроках их окончания не сообщается.