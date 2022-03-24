https://uz.sputniknews.ru/20220324/v-tashkente-na-dva-dnya-perekroyut-neskolko-tsentralnyx-ulits--karta-23521633.html

В Ташкенте на два дня перекроют несколько центральных улиц — карта

В Ташкенте на два дня перекроют несколько центральных улиц — карта

В центре Ташкента с 25 по 27 марта перекроют ряд улиц. Возможны пробки.

2022-03-24T09:57+0500

2022-03-24T09:57+0500

2022-03-24T09:57+0500

общество

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/14/15218395_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7c7ea9a0b9f9dfb3ea0229976f3fa726.jpg

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В центре Ташкента с 25 по 27 марта перекроют ряд улиц.Это связано с проведением Международного полумарафона ШОС.Об этом сообщили в ГУВД Ташкента.В частности, с 16.00 25 марта до 18.00 27 марта будет закрыта улица Алмазар: от улицы Бешагач до улицы И. Каримова.С 05.00 до 18.00 27 марта будут закрыты для движения транспорта:Ранее в столичном хокимияте предупредили жителей о временном ограничении движения по двум дорогам, которые связывают Ташкентскую кольцевую автодорогу и улицу Фаргона йули. С 19 марта там будут проводиться ремонтные работы. О сроках их окончания не сообщается.Читайте также:Названы места для граффити в ТашкентеФото: самый холодный забег в мире

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент