https://uz.sputniknews.ru/20220324/v-uzbekistane-otkroetsya-filial-peterburgskogo-gosuniversiteta-23543136.html
В Узбекистане откроется филиал Петербургского госуниверситета
В Узбекистане откроется филиал Петербургского госуниверситета
На базе филиала будут проводиться исследования в области биомедицины и рассматривается возможность открытия программ в этой области.
2022-03-24T18:51+0500
2022-03-24T18:51+0500
2022-03-24T18:51+0500
общество
узбекистан
медицина
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) открывает филиал в Узбекистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.Отмечается, что новый филиал СПбГУ появится в Ташкенте уже этой осенью. В нем будут готовить специалистов в том числе по таким направлениям, как экономика восточных стран, международные отношения, страноведение и другие. Обучение по первой магистерской программе "Международные отношения на постсоветском пространстве" начнется в этом году.По словам заместителя ректора по международной деятельности СПбГУ Сергея Андрюшина, эта образовательная программа актуальна для обеих стран.Он уточняет, что реализация этой программы на базе филиала в формате двух дипломов позволит готовить специалистов совместными усилиями и равномерно распределять ресурсы как СПбГУ, так и Ташкентского государственного университета востоковедения. В результате выпускники получат сразу два диплома.Перечень образовательных программ будет расширяться. В частности, с 2023 года начнется прием на программу "История Центральной Азии".Отмечается, что в перспективе на базе филиала будут проводиться исследования в области биомедицины в сотрудничестве с министерством здравоохранения Узбекистана и ташкентским фармкластером Tashkent Pharma Park. Также рассматривается возможность открытия программ в области биомедицины.Образование в вузах России сегодня пользуется повышенным спросом в Узбекистане. Число узбекских студентов с каждым годом растет. Квоты для бесплатного обучения в вузах России студентов из Узбекистана в следующем учебном году могут вырасти до 750 мест.Ранее сообщалось об открытии в республике филиалов семи российских вузов.Недавно утвердили список зарубежных учебных заведений, дипломы которых признаются в республике без специальных испытаний.На данный момент около 48,7 тысячи студентов из Узбекистана обучаются в российских университетах.
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узбекистан, медицина
В Узбекистане откроется филиал Петербургского госуниверситета
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На базе филиала будут проводиться исследования в области биомедицины и рассматривается возможность открытия программ в этой области.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik.
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) открывает филиал в Узбекистане, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу вуза.
Отмечается, что новый филиал СПбГУ появится в Ташкенте уже этой осенью. В нем будут готовить специалистов в том числе по таким направлениям, как экономика восточных стран, международные отношения, страноведение и другие. Обучение по первой магистерской программе "Международные отношения на постсоветском пространстве" начнется в этом году.
По словам заместителя ректора по международной деятельности СПбГУ Сергея Андрюшина, эта образовательная программа актуальна для обеих стран.
"В подготовке специалистов по международным отношениям на постсоветском пространстве заинтересовано правительство Республики Узбекистан, которому необходимы соответствующие кадры, кроме того, программа уже "обкатана" — на протяжении года мы реализуем ее совместно с Ташкентским государственным университетом востоковедения", — отмечает Андрюшин.
Он уточняет, что реализация этой программы на базе филиала в формате двух дипломов позволит готовить специалистов совместными усилиями и равномерно распределять ресурсы как СПбГУ, так и Ташкентского государственного университета востоковедения. В результате выпускники получат сразу два диплома.
Перечень образовательных программ будет расширяться. В частности, с 2023 года начнется прием на программу "История Центральной Азии".
Отмечается, что в перспективе на базе филиала будут проводиться исследования в области биомедицины в сотрудничестве с министерством здравоохранения Узбекистана и ташкентским фармкластером Tashkent Pharma Park. Также рассматривается возможность открытия программ в области биомедицины.
"Развитие этого направления в Узбекистане только начинается, именно поэтому правительство республики заинтересовано в привлечении высококвалифицированных специалистов из ведущих российских университетов, где развиваются биомедицинские исследования, чтобы они смогли оказать поддержку в этом начинании", — сказал Андрюшин.
Образование в вузах России сегодня пользуется повышенным спросом в Узбекистане. Число узбекских студентов с каждым годом растет. Квоты для бесплатного обучения в вузах России студентов из Узбекистана в следующем учебном году могут вырасти
до 750 мест.
Ранее сообщалось
об открытии в республике филиалов семи российских вузов.
Недавно утвердили
список зарубежных учебных заведений, дипломы которых признаются в республике без специальных испытаний.
На данный момент около 48,7 тысячи студентов из Узбекистана обучаются в российских университетах.