https://uz.sputniknews.ru/20220324/v-uzbekistane-otkroetsya-filial-peterburgskogo-gosuniversiteta-23543136.html

В Узбекистане откроется филиал Петербургского госуниверситета

В Узбекистане откроется филиал Петербургского госуниверситета

На базе филиала будут проводиться исследования в области биомедицины и рассматривается возможность открытия программ в этой области.

2022-03-24T18:51+0500

2022-03-24T18:51+0500

2022-03-24T18:51+0500

общество

узбекистан

медицина

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) открывает филиал в Узбекистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.Отмечается, что новый филиал СПбГУ появится в Ташкенте уже этой осенью. В нем будут готовить специалистов в том числе по таким направлениям, как экономика восточных стран, международные отношения, страноведение и другие. Обучение по первой магистерской программе "Международные отношения на постсоветском пространстве" начнется в этом году.По словам заместителя ректора по международной деятельности СПбГУ Сергея Андрюшина, эта образовательная программа актуальна для обеих стран.Он уточняет, что реализация этой программы на базе филиала в формате двух дипломов позволит готовить специалистов совместными усилиями и равномерно распределять ресурсы как СПбГУ, так и Ташкентского государственного университета востоковедения. В результате выпускники получат сразу два диплома.Перечень образовательных программ будет расширяться. В частности, с 2023 года начнется прием на программу "История Центральной Азии".Отмечается, что в перспективе на базе филиала будут проводиться исследования в области биомедицины в сотрудничестве с министерством здравоохранения Узбекистана и ташкентским фармкластером Tashkent Pharma Park. Также рассматривается возможность открытия программ в области биомедицины.Образование в вузах России сегодня пользуется повышенным спросом в Узбекистане. Число узбекских студентов с каждым годом растет. Квоты для бесплатного обучения в вузах России студентов из Узбекистана в следующем учебном году могут вырасти до 750 мест.Ранее сообщалось об открытии в республике филиалов семи российских вузов.Недавно утвердили список зарубежных учебных заведений, дипломы которых признаются в республике без специальных испытаний.На данный момент около 48,7 тысячи студентов из Узбекистана обучаются в российских университетах.

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