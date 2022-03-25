https://uz.sputniknews.ru/20220325/video-energeticheskaya-nezavisimost-i-samoletostroenie--chto-esche-dast-rossiya-uzbekistanu-23566662.html
ВИДЕО: Энергетическая независимость и самолетостроение — что еще даст Россия Узбекистану
ВИДЕО: Энергетическая независимость и самолетостроение — что еще даст Россия Узбекистану
Узбекистан и Россия вышли на новый уровень союзничества, считает эксперт.
2022-03-25T20:30+0500
2022-03-25T20:30+0500
2022-03-25T20:30+0500
экономика
узбекистан
энергетика
самолет
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В Узбекистане проходит Ташкентский международный инвестиционный форум. Мероприятие в большом составе посетила и российская делегация. В ее числе — министр экономического развития Максим Решетников, глава Татарстана Рустам Минниханов, а также чрезвычайный и полномочный посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.Какие темы необходимо обсудить узбекской и российской сторонам? В каких областях может усилиться интеграция Москвы и Ташкента? Как Узбекистан помогает налаживанию связей между Россией и Азией? Ответы на вопросы Sputnik Узбекистан попытался найти в ходе интервью с экспертом Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станиславом Притчиным.За последние 6 лет в Узбекистане практически все крупные проекты в области металлургии и нефтехимии, добывающей промышленности связаны с участием российских гигантов, отмечает Притчин. Желая двигаться дальше, Татарстан обсуждает сотрудничество с Узбекистаном в производстве компонентов для самолётов.Дело в том, что в советское время в Узбекистане работал пятый в мире по объему производства авиационный завод, производивший транспортные самолеты — Ташкентское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова (ТАПОиЧ). В период с 1940 по 1990 годы здесь произвели свыше 9 тысяч самолетов различной модификации, которые в то время считались последним словом в конструкторской мысли и технике.Станислав Притчин также отметил, что межрегиональный диалог России и Узбекистана только набирает силу благодаря культурной и языковой близости стран."Контакты России со странами Центральной Азии в контексте международного сотрудничества и нынешней непростой ситуации показывают, что никто от Москвы не закрывается. Страны заинтересованы в сохранении нынешнего уровня отношений и создания еще более глубокого экономического диалога и стратегического сотрудничества", — уверен Притчин.Кроме того, по словам политолога, Узбекистан может стать для России еще и инвестиционным транспортным хабом в Южную Азию. Это будет реально, если Ташкент реализует магистральный транспортный проект по этому направлению.Также эксперт рассказал, какие выгоды может получить Узбекистан, углубляя союзничество с Россией. Более подробные ответы на вопросы ищите в полной версии видеоинтервью Sputnik Узбекистан.Читайте также:Какую выгоду получат Ташкент и Москва от строительства новой ГЭС – видеоВидео: как Узбекистану обеспечить население доступной электроэнергией — эксперт
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ВИДЕО: Энергетическая независимость и самолетостроение — что еще даст Россия Узбекистану
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Узбекистан и Россия вышли на новый уровень союзничества, считает эксперт Станислав Притчин. Страны не только реализуют мощные энергетические проекты, но и планируют развивать самолетостроение.
В Узбекистане проходит Ташкентский международный инвестиционный форум. Мероприятие в большом составе посетила и российская делегация. В ее числе — министр экономического развития Максим Решетников, глава Татарстана Рустам Минниханов, а также чрезвычайный и полномочный посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.
Какие темы необходимо обсудить узбекской и российской сторонам? В каких областях может усилиться интеграция Москвы и Ташкента? Как Узбекистан помогает налаживанию связей между Россией и Азией? Ответы на вопросы Sputnik Узбекистан
попытался найти в ходе интервью с экспертом Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станиславом Притчиным.
За последние 6 лет в Узбекистане практически все крупные проекты в области металлургии и нефтехимии, добывающей промышленности связаны с участием российских гигантов, отмечает Притчин. Желая двигаться дальше, Татарстан обсуждает сотрудничество с Узбекистаном в производстве компонентов для самолётов.
"Сейчас потребность в поставках самолетов для российских компаний очень высокая. Конечно, здесь необходимо рассмотреть возможность реанимировать те мощности, которые остались у Ташкента. И такой опыт можно применять не только в самолетостроении", — заявляет Притчин.
Дело в том, что в советское время в Узбекистане работал пятый в мире по объему производства авиационный завод, производивший транспортные самолеты — Ташкентское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова (ТАПОиЧ). В период с 1940 по 1990 годы здесь произвели свыше 9 тысяч самолетов различной модификации, которые в то время считались последним словом в конструкторской мысли и технике.
Станислав Притчин также отметил, что межрегиональный диалог России и Узбекистана только набирает силу благодаря культурной и языковой близости стран.
"Контакты России со странами Центральной Азии в контексте международного сотрудничества и нынешней непростой ситуации показывают, что никто от Москвы не закрывается. Страны заинтересованы в сохранении нынешнего уровня отношений и создания еще более глубокого экономического диалога и стратегического сотрудничества", — уверен Притчин.
Кроме того, по словам политолога, Узбекистан может стать для России еще и инвестиционным транспортным хабом в Южную Азию. Это будет реально, если Ташкент реализует магистральный транспортный проект по этому направлению.
Также эксперт рассказал, какие выгоды может получить Узбекистан, углубляя союзничество с Россией. Более подробные ответы на вопросы ищите в полной версии видеоинтервью Sputnik Узбекистан
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