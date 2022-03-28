https://uz.sputniknews.ru/20220328/kontrabandisty-pytalis-zamaskirovat-narkotiki-pod-kartoshku--video-23617467.html

Контрабандисты пытались замаскировать наркотики под картошку — видео

Контрабандисты пытались замаскировать наркотики под картошку — видео

На таможенном посту обнаружен грузовик, перевозивший крупную партию наркотиков.

2022-03-28T19:20+0500

2022-03-28T19:20+0500

2022-03-28T19:20+0500

происшествия

контрабанда

картофель

грузовик

наркотики

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В Узбекистане на границе задержан грузовик, который пытался провести наркотические средства под видом картофеля. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.В Сурхандарьинской области на посту "Айритом" таможенники задержали грузовик, перевозивший наркотики. Контрабандисты замаскировали гашиш под картошку. Груз прибыл в Узбекистан из Афганистана, он должен был проследовать транзитом в Андижанскую область, где его снова переправили бы за границу. В грузовике нашли более 500 мешков картофеля, в 38 из которых были спрятаны наркотики.Преступники решили проблему транспортировки запрещенных веществ нестандартно, замаскировав свертки с гашишем под клубни картофеля. Злоумышленники специально обмотали наркотики строительным скотчем и полиэтиленом, испачкали грязью, чтобы их не учуяли собаки.В итоге всего изъяли более 1300 псевдоклубней. Общий вес наркотических веществ составил 154 кг.Ранее контрабандист пытался вывезти 300 тысяч долларов в еде.До этого в Ташкентской области правоохранители обнаружили "Дамас", в котором нашли 480 "клубней картофеля", содержавших 77 кг опия и гашиша.Читайте также:Узбекские спецслужбы поймали "валютных" обманщиков из КыргызстанаВ Израиле ликвидирована крупнейшая сеть по торговле нелегальным оружием

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контрабанда, картофель, грузовик, наркотики