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Узбекистан поучаствует во встрече глав МИД стран-соседей Афганистана
Узбекистан поучаствует во встрече глав МИД стран-соседей Афганистана
О чем пойдет речь на конференции и почему она имеет важное значение — в обзоре.
2022-03-28T08:59+0500
2022-03-28T08:59+0500
политика
узбекистан
мид узбекистана
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ТАШКЕНТ, 28 мар – Sputnik. Делегация Узбекистана поучаствует в третьей министерской конференции стран-соседей Афганистана. Заседание пройдет 31 марта в Китае с участием России, Ирана, Таджикистана, Пакистана и Туркменистана. Участники встречи, как ожидается, обсудят вопросы координации региональных усилий на гуманитарном и социально-экономическом треке, содействия Афганистану. Также страны намерены провести сверку подходов по противодействию угрозам распространения терроризма и наркотрафика, которые исходят с афганской территории. Кроме того, планируется диалог глав делегаций стран-соседей Афганистана с делегацией "Талибана"*, заседание расширенной "тройки" по Афганистану на уровне спецпредставителей — России, Китая, США и Пакистана.Первая встреча министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран прошла в Москве 20 октября 2021 года, вторая — в Тегеране 27 октября. В ней поучаствовали представители России, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Ирана, Пакистана и Туркменистана. Ранее глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов призвал мировое сообщество помочь экономическому восстановлению Афганистана. * — находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:
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узбекистан, мид узбекистана, афганистан

Узбекистан поучаствует во встрече глав МИД стран-соседей Афганистана

08:59 28.03.2022
© Комитет по делам религийГосударственный флаг Узбекистана
Государственный флаг Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2022
© Комитет по делам религий
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О чем пойдет речь на конференции и почему она имеет важное значение — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 28 мар – Sputnik. Делегация Узбекистана поучаствует в третьей министерской конференции стран-соседей Афганистана.
Заседание пройдет 31 марта в Китае с участием России, Ирана, Таджикистана, Пакистана и Туркменистана.
Участники встречи, как ожидается, обсудят вопросы координации региональных усилий на гуманитарном и социально-экономическом треке, содействия Афганистану.
Также страны намерены провести сверку подходов по противодействию угрозам распространения терроризма и наркотрафика, которые исходят с афганской территории.
Кроме того, планируется диалог глав делегаций стран-соседей Афганистана с делегацией "Талибана"*, заседание расширенной "тройки" по Афганистану на уровне спецпредставителей — России, Китая, США и Пакистана.
Первая встреча министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран прошла в Москве 20 октября 2021 года, вторая — в Тегеране 27 октября. В ней поучаствовали представители России, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Ирана, Пакистана и Туркменистана.
Ранее глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов призвал мировое сообщество помочь экономическому восстановлению Афганистана.
* — находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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