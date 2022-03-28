https://uz.sputniknews.ru/20220328/uzbekistan-pouchastvuet-vo-vstreche-glav-mid-stran-sosedey-afganistana-23596571.html

Узбекистан поучаствует во встрече глав МИД стран-соседей Афганистана

Узбекистан поучаствует во встрече глав МИД стран-соседей Афганистана

О чем пойдет речь на конференции и почему она имеет важное значение — в обзоре.

2022-03-28T08:59+0500

2022-03-28T08:59+0500

2022-03-28T08:59+0500

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узбекистан

мид узбекистана

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ТАШКЕНТ, 28 мар – Sputnik. Делегация Узбекистана поучаствует в третьей министерской конференции стран-соседей Афганистана. Заседание пройдет 31 марта в Китае с участием России, Ирана, Таджикистана, Пакистана и Туркменистана. Участники встречи, как ожидается, обсудят вопросы координации региональных усилий на гуманитарном и социально-экономическом треке, содействия Афганистану. Также страны намерены провести сверку подходов по противодействию угрозам распространения терроризма и наркотрафика, которые исходят с афганской территории. Кроме того, планируется диалог глав делегаций стран-соседей Афганистана с делегацией "Талибана"*, заседание расширенной "тройки" по Афганистану на уровне спецпредставителей — России, Китая, США и Пакистана.Первая встреча министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран прошла в Москве 20 октября 2021 года, вторая — в Тегеране 27 октября. В ней поучаствовали представители России, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Ирана, Пакистана и Туркменистана. Ранее глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов призвал мировое сообщество помочь экономическому восстановлению Афганистана. * — находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:

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