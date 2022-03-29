https://uz.sputniknews.ru/20220329/trudovye-migranty-ne-uedut-iz-rossii-nesmotrya-na-sanktsii-zapada-23635226.html

Трудовые мигранты не уедут из России, несмотря на санкции Запада

Трудовые мигранты не уедут из России, несмотря на санкции Запада

Оставшиеся без работы люди не спешат уезжать домой — пытаются трудоустроиться в другие места.

2022-03-29T17:43+0500

2022-03-29T17:43+0500

2022-03-29T17:43+0500

миграция

мигранты

трудовые мигранты

санкции

запад

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Трудовые мигранты не уезжают из России, несмотря на санкции Запада.Об этом в интервью Sputnik Ближнее зарубежье заявил эксперт по миграции Асылбек Эгембердиев.В последнее время поступает много информации о якобы оттоке мигрантов из России. В качестве причин называют потерю работы, курс рубля, невозможность перевода денег на родину.Эксперт по миграции Асылбек Эгембердиев прокомментировал эту информацию так:России сейчас нужно создать ресурс, который бы предотвратил отток трудовых кадров. Это может быть биржа труда для мигрантов, чтобы они не через "сарафанное радио" узнавали о вакансиях, а через официальный источник, отметил эксперт.По его словам, у России есть около года для создания такой биржи, иначе трудовые ресурсы перетянут западные страны.Ранее сообщалось, что в России не ждут оттока строителей-мигрантов из-за возможных трудностей с переводом средств за границу. Пока никаких сложностей с денежными транзакциями нет.До этого Агентство по внешней трудовой миграции провело опрос среди граждан Узбекистана, работающих в России. Соотечественников спросили, планируют ли они вернуться домой.К настоящему моменту, в опросе поучаствовали уже более 12,6 тысячи пользователей.Оказалось, что 61% опрошенных узбекских мигрантов не планируют возвращаться из России на родину.По официальным данным, на 1 января 2022 года в России работало более 1 миллиона узбекистанцев — 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом. В том числе за счет оргнабора — 100,1 тысячи человек (рост почти в 10 раз).Читайте также:Смогут ли таксисты-мигранты работать в РоссииМедведев: надо предварительно отбирать мигрантов для работы в России

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мигранты, трудовые мигранты, санкции, запад