https://uz.sputniknews.ru/20220329/trudovye-migranty-ne-uedut-iz-rossii-nesmotrya-na-sanktsii-zapada-23635226.html
Трудовые мигранты не уедут из России, несмотря на санкции Запада
Трудовые мигранты не уедут из России, несмотря на санкции Запада
Оставшиеся без работы люди не спешат уезжать домой — пытаются трудоустроиться в другие места.
2022-03-29T17:43+0500
2022-03-29T17:43+0500
2022-03-29T17:43+0500
миграция
мигранты
трудовые мигранты
санкции
запад
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Трудовые мигранты не уезжают из России, несмотря на санкции Запада.Об этом в интервью Sputnik Ближнее зарубежье заявил эксперт по миграции Асылбек Эгембердиев.В последнее время поступает много информации о якобы оттоке мигрантов из России. В качестве причин называют потерю работы, курс рубля, невозможность перевода денег на родину.Эксперт по миграции Асылбек Эгембердиев прокомментировал эту информацию так:России сейчас нужно создать ресурс, который бы предотвратил отток трудовых кадров. Это может быть биржа труда для мигрантов, чтобы они не через "сарафанное радио" узнавали о вакансиях, а через официальный источник, отметил эксперт.По его словам, у России есть около года для создания такой биржи, иначе трудовые ресурсы перетянут западные страны.Ранее сообщалось, что в России не ждут оттока строителей-мигрантов из-за возможных трудностей с переводом средств за границу. Пока никаких сложностей с денежными транзакциями нет.До этого Агентство по внешней трудовой миграции провело опрос среди граждан Узбекистана, работающих в России. Соотечественников спросили, планируют ли они вернуться домой.К настоящему моменту, в опросе поучаствовали уже более 12,6 тысячи пользователей.Оказалось, что 61% опрошенных узбекских мигрантов не планируют возвращаться из России на родину.По официальным данным, на 1 января 2022 года в России работало более 1 миллиона узбекистанцев — 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом. В том числе за счет оргнабора — 100,1 тысячи человек (рост почти в 10 раз).Читайте также:Смогут ли таксисты-мигранты работать в РоссииМедведев: надо предварительно отбирать мигрантов для работы в России
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мигранты, трудовые мигранты, санкции, запад
Трудовые мигранты не уедут из России, несмотря на санкции Запада
По словам эксперта, оставшиеся без работы люди не спешат уезжать домой — пытаются трудоустроиться в другие места.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Трудовые мигранты не уезжают из России, несмотря на санкции Запада.
Об этом в интервью Sputnik Ближнее зарубежье
заявил эксперт по миграции Асылбек Эгембердиев.
В последнее время поступает много информации о якобы оттоке мигрантов из России. В качестве причин называют потерю работы, курс рубля, невозможность перевода денег на родину.
Эксперт по миграции Асылбек Эгембердиев прокомментировал эту информацию так:
отток совсем небольшой, не более 10%, даже потерявшие работу люди не спешат уезжать домой — пытаются трудоустроиться в другие места;
на мигрантах отразился уход западных компаний из России, начиная от "Макдоналдса" и заканчивая Ikea, в которых было занято не менее 50% граждан республик Центральной Азии;
но в итоге мигранты просто поехали из Москвы в другие регионы России, в частности, в Ростовскую область и Чечню;
переводить деньги из России домой стало труднее, но это не катастрофично, среднюю сумму в 30-35 тысяч по-прежнему переслать можно;
на отъезд части молодежи повлияли фейки, например, в соцсетях вирусно распространяли абсурдные ролики о начале "мобилизации мигрантов для спецоперации России на Украине".
России сейчас нужно создать ресурс, который бы предотвратил отток трудовых кадров. Это может быть биржа труда для мигрантов, чтобы они не через "сарафанное радио" узнавали о вакансиях, а через официальный источник, отметил эксперт.
По его словам, у России есть около года для создания такой биржи, иначе трудовые ресурсы перетянут западные страны.
Ранее сообщалось
, что в России не ждут оттока строителей-мигрантов из-за возможных трудностей с переводом средств за границу. Пока никаких сложностей с денежными транзакциями нет.
До этого Агентство по внешней трудовой миграции провело опрос среди граждан Узбекистана, работающих в России. Соотечественников спросили, планируют ли они вернуться домой.
К настоящему моменту, в опросе поучаствовали уже более 12,6 тысячи пользователей.
Оказалось, что 61% опрошенных узбекских мигрантов не планируют возвращаться из России на родину.
По официальным данным, на 1 января 2022 года в России работало более 1 миллиона узбекистанцев — 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом. В том числе за счет оргнабора — 100,1 тысячи человек (рост почти в 10 раз).