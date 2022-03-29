https://uz.sputniknews.ru/20220329/uzbekistan-nachal-stroitelstvo-transafganskoy-jeleznoy-dorogi--smi-23630144.html

Узбекистан начал строительство Трансафганской железной дороги — СМИ

Узбекистан начал строительство Трансафганской железной дороги — СМИ

Железная дорога, стоимостью в $5 млрд, должна соединить Центральную Азию с портами в Пакистане.

2022-03-29T15:01+0500

2022-03-29T15:01+0500

2022-03-29T15:01+0500

узбекистан

трансафганская железная дорога

пакистан

центральная азия

экономика

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Узбекистан на прошлой неделе начали строить Трансафганскую железную дорогу. Об этом сообщает пакистанское издание The News International.Магистраль, стоимостью в $5 млрд, призвана соединить Центральную Азию с портами Пакистана. Благодаря новому проекту, товары из региона смогут быстрее и дешевле добираться до мирового океана, отмечает издание.На выходных, 26−27 марта, в Термезе встретилась узбекско-афганско-пакистанская трёхсторонняя группа для обсуждения вопросов сотрудничества в транспортной и логистической сфере. Делегация из Пакистана поблагодарила за встречу."Железная дорога Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар может стать поворотным фактором для будущего региона", — отметил глава пакистанской комиссии по инвестициям Мухаммад Азфар Ахсан.Афганистан называют "сердцем Азии" из-за его роли посредника между частями континента, добавил чиновник. По его мнению, новый проект поможет стране присоединиться к китайскому проекту "пояса и пути".Мухаммад Азфар Ахсан подчеркнул важность транспортных связей для современной экономики. Центральноазиатским странам нужны торговые связи на южном направлении — как дополнение к северным, западным и восточным маршрутам.В рамках переговоров также рассматривались проблемы с автомобильными перевозками грузов между тремя странами и обсуждались возможные решения. Затрагивалась тема условий грузоперевозок через Пакистан и увеличения взаимного товарооборота.В результате встречи были подписаны меморандумы и соглашения с 7 компаниями из Пакистана и Афганистана, заявила пресс-служба Минтранса.Ранее сообщалось, что страны, заинтересованные в строительстве Трансафганского коридора уже "тестируют" этот маршрут. 16 марта Индия экспортировала в Узбекистан первым транзитным грузом сахар через Пакистан и Афганистан. На прошлой неделе в республику также прибыла первая партия говядины из Пакистана.Доктор экономических наук, эксперт в аграрной сфере Леонид Холод объяснил, почему именно сейчас активизировались поставки по новым маршрутам и какую пользу от этого могут получить Узбекистан и Россия."Узбекистан уже несколько лет делает шаги по развитию альтернативных путей доставки грузов во внешней торговле. Это более быстрый и дешёвый выход к морским портам. Если Россия присоединится к этому проекту - будет хорошо для всех", — заявил он.Действительно, со стороны Москвы есть интерес к проекту, который открывает новые возможности для экспорта. Новый транспортный коридор должен связать Европу, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии.Шавкат Мирзиёев не раз высказывался о важности железной дороги "Мазари — Шариф — Кабул — Пешавар". По его словам, строительство этого пути позволит Узбекистану диверсифицировать экспортные рынки и снизить тарифы на транзит узбекских товаров, обеспечив короткий и дешевый выход в Южную Азию и к морским портам.В октябре прошлого года представители компаний Узбекистана и России обсудили проект трансафганской железной дороги "Термез-Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар". В результате переговоров "Узбекистон темир йуллари" и "Российские железные дороги" договорились обмениваться техническими и картографическими параметрами между проектными структурами и НИИ.Читайте также:Для чего нужна Трансафганская железная дорога — объясняют эксперты"Кабульский коридор" выгоден не только Афганистану и Узбекистану — Умурзаков

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узбекистан, трансафганская железная дорога, пакистан, центральная азия