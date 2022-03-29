https://uz.sputniknews.ru/20220329/uzgidromet-vlojitsya-v-borbu-s-izmeneniyami-klimata-kakaya-tsena-voprosa-23625909.html

Узгидромет вложится в борьбу с изменениями климата: какая цена вопроса

Узгидромет вложится в борьбу с изменениями климата: какая цена вопроса

В Узгидромете рассказали о проделанной работе за прошлый год.

2022-03-29T11:57+0500

2022-03-29T11:57+0500

2022-03-29T11:57+0500

общество

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Узбекистан потратит 2,4 миллиарда сумов на проекты, направленные на снижение и смягчение последствий изменения климата.Об этом рассказал глава Узгидромета Шерзод Хабибуллаев. В 2021 году по всей стране установили 51 гидрометеорологическую станцию, 10 метеостанций в Каракалпакстане, 12 агрометеорологических автоматических станций в Джизакской и Кашкадарьинской областях, две автоматизированные станции мониторинга загрязнения атмосферного воздуха – за счет средств Международного общественного фонда "Замин".Узбекистан также активно сотрудничает с Россией. Например, Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГУ) начал заочно готовить кадры для Узгидромета. Ранее советник премьер-министра Узбекистана Олимжон Умаров в рамках конференции заявлял, что в республике принята программа развития гидрометеорологической службы страны до 2025 года. Согласно документу, власти страны намерены привлекать зарубежных специалистов для применения современных спутниковых технологий в процесс прогнозирования погоды, а также мониторинга состояния воздуха на территории Узбекистана.Читайте также:

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