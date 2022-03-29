Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220329/uzgidromet-vlojitsya-v-borbu-s-izmeneniyami-klimata-kakaya-tsena-voprosa-23625909.html
Узгидромет вложится в борьбу с изменениями климата: какая цена вопроса
Узгидромет вложится в борьбу с изменениями климата: какая цена вопроса
В Узгидромете рассказали о проделанной работе за прошлый год.
2022-03-29T11:57+0500
2022-03-29T11:57+0500
общество
узгидромет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/0e/15781379_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_419a4d9ea98a29cb7f84cdcf0a39d840.jpg
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Узбекистан потратит 2,4 миллиарда сумов на проекты, направленные на снижение и смягчение последствий изменения климата.Об этом рассказал глава Узгидромета Шерзод Хабибуллаев. В 2021 году по всей стране установили 51 гидрометеорологическую станцию, 10 метеостанций в Каракалпакстане, 12 агрометеорологических автоматических станций в Джизакской и Кашкадарьинской областях, две автоматизированные станции мониторинга загрязнения атмосферного воздуха – за счет средств Международного общественного фонда "Замин".Узбекистан также активно сотрудничает с Россией. Например, Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГУ) начал заочно готовить кадры для Узгидромета. Ранее советник премьер-министра Узбекистана Олимжон Умаров в рамках конференции заявлял, что в республике принята программа развития гидрометеорологической службы страны до 2025 года. Согласно документу, власти страны намерены привлекать зарубежных специалистов для применения современных спутниковых технологий в процесс прогнозирования погоды, а также мониторинга состояния воздуха на территории Узбекистана.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/0e/15781379_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_828168ed16fee8e5e276fec2cc30ae8d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узгидромет

Узгидромет вложится в борьбу с изменениями климата: какая цена вопроса

11:57 29.03.2022
© AFP 2022 / HANDOUTПланета Земля
Планета Земля - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В Узгидромете рассказали о проделанной работе за прошлый год.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Узбекистан потратит 2,4 миллиарда сумов на проекты, направленные на снижение и смягчение последствий изменения климата.
Об этом рассказал глава Узгидромета Шерзод Хабибуллаев.
В 2021 году по всей стране установили 51 гидрометеорологическую станцию, 10 метеостанций в Каракалпакстане, 12 агрометеорологических автоматических станций в Джизакской и Кашкадарьинской областях, две автоматизированные станции мониторинга загрязнения атмосферного воздуха – за счет средств Международного общественного фонда "Замин".
Узбекистан также активно сотрудничает с Россией. Например, Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГУ) начал заочно готовить кадры для Узгидромета.
Ранее советник премьер-министра Узбекистана Олимжон Умаров в рамках конференции заявлял, что в республике принята программа развития гидрометеорологической службы страны до 2025 года.
Согласно документу, власти страны намерены привлекать зарубежных специалистов для применения современных спутниковых технологий в процесс прогнозирования погоды, а также мониторинга состояния воздуха на территории Узбекистана.
Читайте также:
Узбекистан прогреется: синоптики рассказали о погоде в конце марта >>
Российский вуз откроет в Узбекистане факультет гидрометеорологии >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0