https://uz.sputniknews.ru/20220330/kak-nakajut-abiturientov-popavshixsya-na-spisyvanii-23650268.html
Как накажут абитуриентов, попавшихся на списывании
Как накажут абитуриентов, попавшихся на списывании
В ГЦТ также упомянули о мерах, которые будут применять в отношении наблюдателей, при которых было совершено нарушение.
2022-03-30T11:21+0500
2022-03-30T11:21+0500
2022-03-30T11:21+0500
общество
абитуриенты
педагог
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Абитуриентов, попавшихся на списывании по время вступительных экзаменов, накажут. Выпускников могут лишить права на поступление в вуз на срок от пяти до семи лет.Об этом сообщил глава Государственного центра тестирования (ГЦТ) Маджид Каримов.От экзаменов также будут отстранять наблюдателей, которые никак не отреагировали на нарушение порядка проведения испытаний.Глава ГЦТ также подчеркнул, что к экзаменам не допустят учителей, нарушивших правила в прошлом.Маджид Каримов отметил, что центр сейчас разрабатывает правовые меры для поступающих, которые пользуются на экзаменах запрещенными методами.Пока что таких абитуриентов от экзамена отстраняют, и вновь принять участие в тестировании они смогут только в следующем году.Ранее в Министерстве юстиции заявили об изменении порядка подсчета баллов абитуриентов при поступлении в вузы.Читайте также:
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абитуриенты, педагог
Как накажут абитуриентов, попавшихся на списывании
В ГЦТ также упомянули о мерах, которые будут применять в отношении наблюдателей, при которых было совершено нарушение.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Абитуриентов, попавшихся на списывании по время вступительных экзаменов, накажут.
Выпускников могут лишить права на поступление в вуз на срок от пяти до семи лет.
Об этом сообщил
глава Государственного центра тестирования (ГЦТ) Маджид Каримов.
От экзаменов также будут отстранять наблюдателей, которые никак не отреагировали на нарушение порядка проведения испытаний.
Глава ГЦТ также подчеркнул, что к экзаменам не допустят учителей, нарушивших правила в прошлом.
Маджид Каримов отметил, что центр сейчас разрабатывает правовые меры для поступающих, которые пользуются на экзаменах запрещенными методами.
Пока что таких абитуриентов от экзамена отстраняют, и вновь принять участие в тестировании они смогут только в следующем году.
Ранее в Министерстве юстиции заявили
об изменении порядка подсчета баллов абитуриентов при поступлении в вузы.