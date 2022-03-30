https://uz.sputniknews.ru/20220330/kak-nakajut-abiturientov-popavshixsya-na-spisyvanii-23650268.html

Как накажут абитуриентов, попавшихся на списывании

Как накажут абитуриентов, попавшихся на списывании

В ГЦТ также упомянули о мерах, которые будут применять в отношении наблюдателей, при которых было совершено нарушение.

2022-03-30T11:21+0500

2022-03-30T11:21+0500

2022-03-30T11:21+0500

общество

абитуриенты

педагог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/0b/14951832_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_782031952e1706a45518143d3b433750.jpg

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Абитуриентов, попавшихся на списывании по время вступительных экзаменов, накажут. Выпускников могут лишить права на поступление в вуз на срок от пяти до семи лет.Об этом сообщил глава Государственного центра тестирования (ГЦТ) Маджид Каримов.От экзаменов также будут отстранять наблюдателей, которые никак не отреагировали на нарушение порядка проведения испытаний.Глава ГЦТ также подчеркнул, что к экзаменам не допустят учителей, нарушивших правила в прошлом.Маджид Каримов отметил, что центр сейчас разрабатывает правовые меры для поступающих, которые пользуются на экзаменах запрещенными методами.Пока что таких абитуриентов от экзамена отстраняют, и вновь принять участие в тестировании они смогут только в следующем году.Ранее в Министерстве юстиции заявили об изменении порядка подсчета баллов абитуриентов при поступлении в вузы.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абитуриенты, педагог