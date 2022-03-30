https://uz.sputniknews.ru/20220330/kosmonavty-pilotiruemogo-korablya-soyuz-ms-19-vernulis-na-zemlyu-23666483.html

Космонавты пилотируемого корабля Союз МС-19 вернулись на Землю

Космонавты пилотируемого корабля Союз МС-19 вернулись на Землю

Спускаемый аппарат Союз МС-19 совершил посадку в степи Казахстана, в 147 километрах от города Жезказган.

2022-03-30T20:00+0500

2022-03-30T20:00+0500

2022-03-30T20:21+0500

в мире

космонавты

казахстан

земля

корабль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1e/23663388_133:0:1191:595_1920x0_80_0_0_2f8f13e54d56d3d49a559e7cbb0ff61d.jpg

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. С Международной космической станции (МКС) в среду на Землю вернулись российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров вместе с американцем Марком Ванде Хаем. Об этом 30 марта сообщил "Роскосмос ".Посадка произошла в 147 километрах на юго-восток от города Жезказган.Ранее в "Роскосмосе" опровергли слухи, что оставят американского астронавта на МКС. В западных СМИ появлялись сообщения о том, что Россия угрожает США прекращением сотрудничества по МКС, что может обернуться проблемами с возвратом на Землю астронавта Ванде Хая.В 10.21 мск "Союз МС-19" отстыковался от МКС, в 13.34 двигательная установка корабля сработала на торможение, после чего он начал сход с орбиты. Затем "Союз" разделился на отсеки, и спускаемый аппарат с экипажем вошел в плотные слои атмосферы Земли.После эвакуации и первичного осмотра экипаж корабля перенесли в медицинскую палатку для снятия скафандров и регистрации биофизических показателей. Космонавты чувствуют себя хорошо.Пётр Дубров установил рекорд длительности одного космического полёта по программе МКС среди россиян – 355 суток. Ранее это достижение принадлежало другому космонавту - Михаилу Корниенко (340 суток).Дубров и астронавт NASA Ванде Хай прибыли на МКС 9 апреля 2021 года вместе с другим россиянином Олегом Новицким на корабле "Союз МС-18".Шкаплеров прибыл на станцию на следующем корабле 5 октября и доставил актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко для съемки фильма "Вызов". В нем приняли участие и российские космонавты.На "Союзе МС-18" на Землю вернулись Шипенко, Пересильд и Новицкий, а Дубров, Ванде Хай и Шкаплеров продолжили работу на орбите. За это время МКС несколько раз уворачивалась от космического мусора и принимала японских космических туристов.Также российские космонавты провели несколько выходов в открытый космос для интеграции новых модулей "Наука" и "Причал", сообщает РИА Новости.Читайте также:Съемочная группа фильма "Вызов" на МКС — фото"Космическая" путёвка: японский миллиардер слетает на МКС как туристНовый год на МКС: что приготовят космонавты

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

космонавты, казахстан, земля, корабль