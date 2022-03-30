https://uz.sputniknews.ru/20220330/tsel-postavok-zapadnyx-voorujeniy-kievu--voyna-do-poslednego-ukraintsa-23668721.html

Цель поставок западных вооружений Киеву – война "до последнего украинца"

Цель поставок западных вооружений Киеву – война "до последнего украинца"

Украина – расходный материал в геополитической борьбе США и НАТО с Россией. Поэтому приоритетом остаются поставки западных вооружений нацистскому киевскому режиму, а не гуманитарная помощь мирным украинским гражданам.

2022-03-30T21:21+0500

2022-03-30T21:21+0500

2022-03-30T21:21+0500

колумнисты

киев

запад

война

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу 29 марта заявил: "Отслеживаем заявления лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставлять самолеты и системы ПВО на Украину. В случае их реализации адекватно отреагируем". Собственно, этим Шойгу гарантировал оперативное и высокоточное уничтожение боевой техники на украинской территории.Очевидно, некоторые страны альянса опасаются "демилитаризации" предназначенных ВСУ западных вооружений прямо на своей территории, иначе сложно объяснить недавний отказ Болгарии, Венгрии и Румынии в предоставлении воздушного пространства для украинского транспортного самолета с новой партией турецких дронов Bayraktar TB2 на борту. Это плохой знак для киевского режима, и "партнерам" приходится всячески изворачиваться.На заседании Совбеза ООН 29 марта российский постпред Василий Небензя заявил о перевозке западного оружия на Украину в машинах DHL, а также использовании для прикрытия транспорта с медицинской символикой. Это похоже на тонкий троллинг: знаем, видим, контролируем атлантические усилия под фиговым листком, и готовы оружейный транзит пресечь.Небензя не упомянул о перевозке оружия на "инкассаторских" машинах, но разбитые их остовы на дорогах Украины присутствуют. Средства космической, воздушной и радиотехнической разведки ВС России отслеживают недобрую активность "партнеров" круглосуточно.Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал НАТО передать ВСУ каждый сотый танк и самолет. Очевидно, дела киевского режима совсем плохи, но и поставки западных вооружений не помогут.Цели спецоперации Вооруженных сил РФ – демилитаризация и денацификация Украины – остаются неизменными. Третья мировая война США и альянса за независимость почитателей Бандеры и Шухевича крайне маловероятна. Акт о капитуляции киевского режима – единственно возможный финал специальной военной операции РФ. На Западе понимают, что поставки оружия Украине лишь обрекают ВСУ на полное уничтожение, но видят в этом возможность ослабить оборонный потенциал России.Смертоносные приоритетыСтраны Запада за месяц с 24 февраля поставили ВСУ около 5000 единиц оружия, включая артиллерию, противотанковые и зенитные комплексы.По информации главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, киевский режим получил 109 артиллерийских орудий, 3800 противотанковых средств (ПТРК "Джавелин", "Милан", "Конкурс", РПГ "Энлав", "Панцерфауст", "М-72"), а также 897 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Стингер", "Игла". Главным перевалочным пунктом стал польский аэропорт Жешув, расположенный в 80 км от украинской границы (неслучайно здесь побывал на днях американский президент Джозеф Байден).Германия поставила Украине 2650 реактивных противотанковых гранатометов (РПГ) "Матадор" (RGW90 Matador), и планирует до конца мая передать ВСУ еще 2450 гранатометов. Британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о намерении поставить Украине "более смертоносное" вооружение, "средства дальнего огневого поражения", в частности, самоходные гаубицы AS-90.Куда дрейфуют украинские мины >>>Британский министр обороны Бен Уоллес 26 марта заявил, что предоставление ВСУ танков Challenger "не сработает". И пообещал дополнительные поставки ПЗРК Starstreak, которые не отличаются высокими боевыми характеристиками.США, Турция и Польша щедро снабжают Украину беспилотниками. Соединенные Штаты тратят на перевооружение ВСУ миллиарды долларов, и это пока единственная из 27 "оруженосцев" страна, поставляющая киевскому режиму боевые вертолеты. По данным The Wall Street Journal, США поставляют Украине системы ПВО советского производства, которые "тайно приобрели" десятилетиями ранее. Американцы и их союзники в порядке срочной помощи уже направили ВСУ партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) советского производства – С-300В и С-300П, "Оса-АКМ", ПЗРК "Стрела-3".Издание Military Watch пишет, что Болгария, Венгрия Словакия, Чехия, Северная Македония и Польша гипотетически способны передать киевскому режиму более 860 танков различных модификаций Т-72, которые имеют на вооружении (наследие Варшавского договора). Однако количество это соответствует наличию строевых танков в ВСУ на 24 февраля, которые за месяц были сожжены или оставлены на поле боя. Таким образом, ни количество, ни качество западных поставок не позволяет "асимметрично бросить вызов российским войскам".Технологически устаревшие вооружения принципиально не меняют разницу военных потенциалов России и Украины, но позволяют превратить последнюю в подобие Афганистана, продлить агонию киевского режима.Боевое превосходствоРоссийские войска методично перемалывают объекты ВСУ и оружейные поставки "партнеров", ежедневно наносят высокоточные удары по арсеналам и базам, включая места складирования импортных ПЗРК и ПТРК. Министерство обороны РФ регулярно демонстрирует результаты огневого поражения на всей территории Украины. По оценке Пентагона, с момента начала специальной военной операции РФ применила более 1370 ракет различных типов. Впрочем, суть не в количестве, а в технологическом превосходстве и могущественных ракет России.Только за минувшие сутки уничтожены 64 военных объекта Украины: три пункта управления и штаб ССО в Николаевской области, три ЗРС С-300 в Житомирской области, украинский бомбардировщик Су-24 в Ровенской области, а также два ЗРК "Бук-М1", два арсенала ракетно-артиллерийского вооружения, две крупные базы горючего и 10 беспилотников ВСУ – в Донбассе.Из 36 беспилотников "Байрактар ТБ2" турецкого производства к 25 марта у ВСУ остался один. С начала проведения специальной военной операции РФ уничтожены: 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 321 беспилотный летательный аппарат, 1752 танка и других боевых бронированных машин, 184 установки реактивных систем залпового огня, 734 орудия полевой артиллерии.Статистика потерь свидетельствует о низкой эффективности западной помощи киевскому режиму и безнадежности дальнейшего сопротивления ВСУ.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Решающий этап российской спецоперации на востоке Украины >>>

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киев, запад, война