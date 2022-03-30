https://uz.sputniknews.ru/20220330/v-samarkande-pri-proverke-avtomobilya-nashli-15-slitkov-zolota-23663978.html

В Самарканде при проверке автомобиля нашли 15 слитков золота

В Самарканде при проверке автомобиля нашли 15 слитков золота

В Узбекистане обнаружили автомобиль, водитель которого пытался незаконно сбыть драгоценные металлы.

2022-03-30T18:45+0500

2022-03-30T18:45+0500

2022-03-30T18:45+0500

происшествия

узбекистан

самарканд

автомобиль

золото

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Самарканде при проверке автомобиля "Ласетти" правоохранительные органы нашли 15 слитков золота.Об этом сообщили в пресс-службе областного УВД.Сотрудники СГБ совместно с представителями Департамента по борьбе с экономическими преступлениями провели в Булунгурском районе оперативное мероприятие.В его рамках в автомобиле "Ласетти" правоохранители обнаружили 15 слитков золота весом 525,9 грамма, стоимостью 358,2 миллиона сумов. Подозреваемый получил драгоценные металлы у гражданина Навоийской области и должен был передать их жителю Ташкента, отметили в пресс-службе.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 177 (незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) Уголовного кодекса Узбекистана. Задержанному грозит штраф от 100 до 300 МРЗП или ограничение свободы от 1 года до 3 лет или лишение свободы от 1 года до 3 лет.Ранее Государственного таможенного комитета Узбекистана задержал пассажира, который пытался вывезти из страны золотые украшения, которые спрятал в косметическое средство.Всего таможенники изъяли 155 граммов ценностей, стоимость которых составляет 62 миллиона сумов.Читайте также:Фото: как выглядят монеты, посвященные "Новому Узбекистану" и "Наврузу"Узбекистан резко увеличил экспорт золота

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узбекистан, самарканд, автомобиль, золото