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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220331/minoborony-rossii-obyavilo-rejim-tishiny-23671234.html
Минобороны России объявило "режим тишины" на Украине
Минобороны России объявило "режим тишины" на Украине
Российская сторона потребовало от Киева гарантий безопасности на гумкоридоре.
2022-03-31T09:31+0500
2022-03-31T09:41+0500
специальная военная операция россии в донбассе
киев
минобороны рф
безопасность
день тишины
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Вооруженные силы России объявили "режим тишины" с 31 марта с 10.00 по мск. С этого времени будет открыт дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье с промежуточным пунктом в Бердянске.Об этом сообщил на брифинге в среду начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости."Сообщаем, что в настоящее время участок маршрута от Бердянска до Мариуполя систематически подвергается огневому воздействию подразделений ВСУ и националистических батальонов из минометов и крупнокалиберных пулеметов", — заявил Мизинцев.Минобороны также потребовало от киевских властей гарантий безопасности на гуманитарном коридоре из Мариуполя в Запорожье.По его словам, Минобороны требует обеспечить безопасность для колонн автобусов по согласованному маршруту, в частности, на участке Бердянск – Мариуполь, поскольку там постоянно действуют диверсионно-разведывательные неонацистские группы боевиков, которые устраивают провокации в отношении гуманитарных колонн, подчеркнул Мизинцев.Российская сторона откроет гуманитарный коридор только после официального письменного заявления Киева о готовности выполнить упомянутые условия и подтверждения прекращения огня с помощью беспилотных летательных аппаратов, заключил генерал-полковник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте также:Основные задачи спецоперации выполнены — ШойгуЗа сутки Россия приняла свыше 15 тысяч беженцев с Донбасса
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киев, минобороны рф, безопасность, день тишины

Минобороны России объявило "режим тишины" на Украине

09:31 31.03.2022 (обновлено: 09:41 31.03.2022)
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкБеженцы из Украины прибыли в РФ
Беженцы из Украины прибыли в РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2022
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Российская сторона потребовало от Киева гарантий безопасности на гумкоридоре.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Вооруженные силы России объявили "режим тишины" с 31 марта с 10.00 по мск. С этого времени будет открыт дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье с промежуточным пунктом в Бердянске.
Об этом сообщил на брифинге в среду начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.
"Сообщаем, что в настоящее время участок маршрута от Бердянска до Мариуполя систематически подвергается огневому воздействию подразделений ВСУ и националистических батальонов из минометов и крупнокалиберных пулеметов", — заявил Мизинцев.
Минобороны также потребовало от киевских властей гарантий безопасности на гуманитарном коридоре из Мариуполя в Запорожье.
"Требуем от киевских властей неукоснительного выполнения следующих условий по созданию гуманитарного коридора: гарантировать безусловное соблюдение "режима тишины" в установленное время, об этом до 06.00 31 марта 2022 года письменно уведомить российскую сторону, а также представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста", — отметил Мизинцев.
По его словам, Минобороны требует обеспечить безопасность для колонн автобусов по согласованному маршруту, в частности, на участке Бердянск – Мариуполь, поскольку там постоянно действуют диверсионно-разведывательные неонацистские группы боевиков, которые устраивают провокации в отношении гуманитарных колонн, подчеркнул Мизинцев.
Российская сторона откроет гуманитарный коридор только после официального письменного заявления Киева о готовности выполнить упомянутые условия и подтверждения прекращения огня с помощью беспилотных летательных аппаратов, заключил генерал-полковник.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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