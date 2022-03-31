https://uz.sputniknews.ru/20220331/peskov-sxema-rascheta-za-rossiyskiy-gaz-v-rublyax-gotova-23684961.html

Песков: схема расчета за российский газ в рублях готова

Песков: схема расчета за российский газ в рублях готова

Российская сторона выполнит все обязательства по газовым договорам.

2022-03-31T18:11+0500

2022-03-31T18:11+0500

2022-03-31T18:11+0500

россия

дмитрий песков

газ

рубль

кремль

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Схема расчета за российский газ в рублях уже готова, ее обнародуют в ближайшее время, сообщил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Sputnik Беларусь."Да, это действительно так", – ответил он на вопрос, представили ли схему расчета за газ в рублях Владимиру Путину.Песков уточнил, что эту схему "совсем скоро" представят общественности" – "в том числе и сегодня можно ожидать".Он также сообщил, что Россия выполнит все обязательства по газовым договорам – включая количество поставок и их цену."Де-факто для получателей российского газа, которые оплачивают эти поставки, фактически никаких изменений не будет. В любом случае они приобретают рубли на ту же валюту, которая указана в договорах", – отметил пресс-секретарь российского президента.Песков подчеркнул, что накануне помощник президента России Максим Орешкин рассказал помощнику канцлера Германии по экономическим вопросам о нюансах перевода оплаты за российский газ на рубли.В свою очередь, в ходе состоявшегося в среду разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем Владимир Путин "достаточно подробно" проинформировал его об оплате поставок газа в рублях."Очень подробные были даны разъяснения, но, чтобы эти разъяснения приземлить на более экспертный уровень, Путин поручил по результатам разговора помощнику президента Орешкину позвонить помощнику по экономическим вопросам канцлера Кукису, что Орешкин и сделал", – объяснил Дмитрий Песков. Разговор помощников двух глав государств, по словам Пескова, прошел поздно вечером в тот же день.Напомним, 23 марта российский президент Владимир Путин во время совещания с правительством объявил о переходе на рубли в расчетах за поставки газа в "недружественные страны". Центробанку и правительству РФ была поставлена задача определить порядок операций в российской валюте в течение недели.Россия поставляет около 40% потребляемого в Европе газа по "Северному потоку", газотранспортной системе Украины, "Ямалу-Европе" и "Турецкому потоку".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет заниматься благотворительностью и отправлять в Западную Европу газ бесплатно.Читайте также:В Кремле ответили про оплату за газ в рублях и переговоры с УкраинойЛавров жестко высказался о военных базах США в Центральной Азии

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дмитрий песков, газ, рубль, кремль