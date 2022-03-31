https://uz.sputniknews.ru/20220331/lavrov-jestko-vyskazalsya-o-voennyx-bazax-ssha-v-tsentralnoy-azii-23678619.html

Лавров жестко высказался о военных базах США в Центральной Азии

Лавров жестко высказался о военных базах США в Центральной Азии

Ранее глава МИД раскрыл цели США и НАТО в Центральной Азии.

2022-03-31T15:17+0500

2022-03-31T15:17+0500

2022-03-31T15:48+0500

россия

сергей лавров

сша

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Россия считает недопустимым размещение военных баз США и НАТО в Центральной Азии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пленарной сессии на встрече стран-соседей Афганистана, передает Sputnik Таджикистан.По его словам, такая инициатива противоречит не только интересам безопасности стран региона, но и обязательствам, которые закреплены в уставных документах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Лавров уверен, что американские военные базы поставят страны Центральной Азии под удар террористов, а присутствие НАТО в регионе разрушит стабильность.Ранее издание Politico со ссылкой на американских сенаторов сообщало, что Вашингтон начал переговоры с властями стран Центральной Азии об использовании военных баз на их территории по размещению средств для операций в Афганистане.Президент России Владимир Путин на переговорах с американским лидером Джо Байденом заявил, что Москва "категорически против попыток договариваться с центральноазиатскими странами о размещении на их территории части военной инфраструктуры США"."Разогреть" обстановку: Лавров раскрыл цели США и НАТО в Центральной Азии — видео >>Власти Узбекистана, в свою очередь, отметили, что не ведут переговоров с США о предоставлении Вашингтону военных баз.В Минобороны Узбекистана подчеркнули, что законодательство страны в сфере обороны этого не допускает.Эксперты между тем убеждены, что за требованиями разместить военные объекты в Центральной Азии стоит попытка американцев создать "силовой кулак" против России и Китая.Такое мнение в беседе со Sputnik высказал, в частности, политолог Никита Мендкович. По его словам, Штаты пытаются втянуть страны региона в нечистую игру.Активное и взаимовыгодное сотрудничество Москвы и Ташкента в военной и военно-технической сферах – важнейший фактор сохранения региональной стабильности и мощи национальной армии. США стремятся перехватить инициативу, заключил эксперт.Читайте также:Лавров заявил о планах ИГ* по дестабилизации Центральной АзииЛавров обсудил с Умурзаковым ситуацию на Украине

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сергей лавров, сша, центральная азия