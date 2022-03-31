https://uz.sputniknews.ru/20220331/v-marte-uzbekistan-stal-turisticheskim-epitsentrom-dlya-rossiyan-23682546.html

В марте Узбекистан стал "туристическим эпицентром" для россиян

В марте Узбекистан стал "туристическим эпицентром" для россиян

Сервис онлайн-продажи билетов Туту.ру опубликовал список самых востребованных стран для путешествий у российских туристов.

2022-03-31T16:57+0500

2022-03-31T16:57+0500

2022-03-31T16:57+0500

туризм

узбекистан

россияне

путешествие

туристы

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Россияне в марте чаще всего летали в страны ближнего зарубежья. Одним из самых популярных направлений стал Узбекистан.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ, проведенный онлайн-сервисом Туту.ру.Данные бронирования пользователей на сайте в период с 1 по 22 марта показали, что Узбекистан занял первое место среди самых популярных стран для туризма среди граждан России.На республику приходится пятая часть всех проданных билетов — 20,6%.Билет в одну сторону стоил в среднем 17,3 тысячи рублей или 2,4 миллиона сумов.Второй по популярности среди россиян стала Армения — 15% от проданных авиабилетов.На третьем месте — Кыргызстан, который выбрали 13,2% российских туристов.На четвертом месте расположилась Турция — на нее обратили внимание 12,7% пользователей сайта, а Азербайджан заинтересовал 6% путешественников из России.Также в ТОП-10 популярных авианаправлений вошли Казахстан и Беларусь — по 4% на каждую страну. Доля ОАЭ, Израиля и Грузии, в свою очередь, не достигла и 2%.Ранее в феврале Ташкент попал в тройку самых популярных направлений, куда россияне искали авиабилеты. При этом в рейтинге оказались и другие города Узбекистана: Самарканд, Ургенч, Фергана и Бухара.Согласно информации за ноябрь 2021-го, в Узбекистан въехало более 1 миллиона человек. Половина из них — туристы. Большинство из них — россияне.Почему у граждан России такой интерес к республике, в интервью Sputnik рассказал исполнительный директор компании Central Asia Travel Николай Сербин.Читайте также:

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узбекистан, россияне, путешествие, туристы