https://uz.sputniknews.ru/20220212/rossiyane-predpochli-jarkim-stranam-zimovku-v-uzbekistane-22699543.html

Россияне предпочли жарким странам зимовку в Узбекистане

Россияне предпочли жарким странам зимовку в Узбекистане

"Туту.ру" изучил бронирования перелетов в период с 1 декабря 2021 года по 1 марта 2022-го.

2022-02-12T17:50+0500

2022-02-12T17:50+0500

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общество

узбекистан

перелеты

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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Самыми популярными направлениями, которые выбрали россияне для зимовки, оказались вовсе не жаркие страны, а Узбекистан, Кыргызстан и Армения.Об этом говорится в исследовании, проведенном онлайн-сервисом "Туту.ру".Согласно статистике, до пандемии большинство граждан России предпочитали улетать на зиму в Таиланд. Теперь же в числе лидеров — страны ближнего зарубежья.Так, Кыргызстан выбирают 18,7% путешественников, Узбекистан — 12,4%, Армению — 10,1%.Российские туристы также стали отдавать предпочтение Таджикистану (8,6%) и Молдове (8,4%).Впрочем, такие направления, как Таиланд, Турция и Шри-Ланка все еще пользуются спросом, хоть он немного и упал. Для исследования аналитики изучили бронирования перелетов в период с 1 декабря 2021 года по 1 марта 2022-го. При этом рассматривались только билеты туда-обратно с минимальной продолжительностью поездки 21 день.Топ-10 красот Узбекистана, которые обязан посетить каждый турист >>Ранее Ташкент попал в тройку самых популярных направлений, куда ищут авиабилеты россияне в этом феврале. При этом в рейтинге оказались и другие города Узбекистана: Самарканд, Ургенч, Фергана и Бухара.Согласно информации за ноябрь 2021-го, в Узбекистан въехало более 1 миллиона человек. Половина из них — туристы. Большинство из них — россияне.Почему у граждан России такой интерес к республике, в интервью Sputnik рассказал исполнительный директор компании Central Asia Travel Николай Сербин.Читайте также:

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