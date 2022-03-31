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В Ташкенте мужчина украл инфокиоск

В Ташкенте мужчина украл инфокиоск

В столице Узбекистана парень похитил инфокиоск и украл крупную сумму денег.

2022-03-31T19:51+0500

2022-03-31T19:51+0500

2022-03-31T19:51+0500

происшествия

ташкент

мужчина

узбекистан

деньги

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Ташкенте 27-летний парень украл инфокиоск, загрузив его в свой автомобиль, и похитил находящиеся внутри деньги.Об этом сообщили в столичном ГУВД.По данным правоохранительных органов, 19 марта около восьми часов вечера неизвестный похитил инфокиоск, стоимостью 22.000.000 сумов, принадлежащий компании ООО "UZPAYNET". Злоумышленник загрузил его в свой автомобиль "Нексия" и вывез в безлюдное место. Там он вскрыл инфокиоск и похитил 3.083.000 сумов, находящиеся внутри.В ходе оперативных мероприятий подозреваемого нашли и задержали. Им оказался 27-летний Абдуазим М. Собранные по данному факту документы переданы в УКД ОВД Яшнабадского района.Ранее в столице молодой человек вскрыл банкомат и украл из аппарата 165 миллионов сумов. Отмечается, что приступные действия злоумышленника в кепке зафиксировала видеокамера банкомата, расположенного на массиве "Авиасозлар".Читайте также:Контрабандисты пытались замаскировать наркотики под картошку — видеоВ Самарканде задержали преступников, "собиравших дань"

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ташкент, мужчина, узбекистан, деньги