https://uz.sputniknews.ru/20220331/zloumyshlenniki-pytalis-nezakonno-prodat-gektar-zemli-v-samarkande-23679092.html

Злоумышленники пытались незаконно продать гектар земли в Самарканде

Злоумышленники пытались незаконно продать гектар земли в Самарканде

Мошенников задержали с поличным при получения 250 тыс долларов. Возбуждено дело, ведется следствие.

2022-03-31T14:51+0500

2022-03-31T14:51+0500

2022-03-31T14:51+0500

происшествия

самарканд

земля

мошенник

следствие

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ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. Правоохранители Самаркандской области пресекли незаконную продажу земли, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе областного УВД.Как пояснили в ведомстве, два гражданина 35 и 44 лет сфотографировали на телефон решение городского хокима о предоставлении одного гектара земли под строительство 16-ти этажных жилых домов на массиве Карасу и предложили местному предпринимателю приобрести участок.При этом злоумышленники понимали, что земля будет возвращена в госрезерв в декабре 2022 года. Несмотря на это они пообещали потенциальному покупателю решить вопрос с регистрацией участка через своих знакомых и запросили за все это 500 тысяч долларов.Мошенников задержали с поличным при получения 250 тыс из этой суммы. Возбуждено дело, ведется следствие.Ранее сотрудники Службы госбезопасности задержали в Ташкентской, Сырдарьинской, Наманганской и Самаркандской областях по меньшей мере девять человек. Их обвинили в незаконной продаже земли.Президент Узбекистана еще в прошлом году резко высказался о недостатках в сфере земельных отношений. Он отметил случаи хищения, самовольного захвата и незаконной продажи земельных ресурсов, подчеркнув, что порядок выделения земель несельскохозяйственного и сельскохозяйственного назначения непрозрачен.Между тем в Узбекистане готовятся принять новый кодекс, чтобы навести порядок с оборотом и использованием земель.А на прошлой неделе Минюст сообщил, что для аренды сельскохозяйственных земельных участков разрешение хокима больше не требуется.

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самарканд, земля, мошенник, следствие