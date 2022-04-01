https://uz.sputniknews.ru/20220401/kto-iz-migrantov-v-rossii-smojet-poluchit-bessrochnyy-vnj-23708203.html
Кто из мигрантов в России сможет получить бессрочный ВНЖ
Кто из мигрантов в России сможет получить бессрочный ВНЖ
Некоторые категории мигрантов в России могут претендовать на бессрочный вид на жительство.
2022-04-01T15:00+0500
2022-04-01T15:00+0500
2022-04-01T15:00+0500
миграция
мигранты
внж
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В России планируют выдавать бессрочный вид на жительство (ВНЖ) некоторым категориям трудовых мигрантов.Данный законопроект Минэкономразвития поддержало Правительство РФ, передает Sputnik Таджикистан.Получить такой ВНЖ теперь смогут высококвалифицированные специалисты, которые приехали на работу в Россию из-за границы."Если иностранный компетентный специалист уже работает в России не менее двух лет, платит налоги и обладает видом на жительство, такому сотруднику должны предоставить вид на жительство бессрочного срока действия", — говорится в тексте документа.Размер заработной планы такого специалиста должен составлять не менее 750 тысяч рублей за три месяца.По мнению авторов инициативы, эти нововведений дадут возможность специалистам остаться в России.Также тем, кто только собирается переехать в Россию, будут выдавать ВНЖ на время действия разрешения на работу.Ранее сообщалось, что трудовые мигранты не уедут из России, несмотря на санкции Запада. По словам эксперта, оставшиеся без работы люди не спешат уезжать домой — пытаются трудоустроиться в другие места.Много информации поступает о якобы оттоке мигрантов из России. В качестве причин называют потерю работы, курс рубля, невозможность перевода денег на родину. Эксперт по миграции Асылбек Эгембердиев прокомментировал эту информацию.До этого сообщалось, что в России не ждут оттока строителей-мигрантов из-за возможных трудностей с переводом средств за границу. Пока никаких сложностей с денежными транзакциями нет.Ранее Агентство по внешней трудовой миграции провело опрос среди граждан Узбекистана, работающих в России. Соотечественников спросили, планируют ли они вернуться домой.На тот момент, в опросе поучаствовали более 12,6 тысячи пользователей.Оказалось, что 61% опрошенных узбекских мигрантов не планируют возвращаться из России на родину.По официальным данным, на 1 января 2022 года в России работало более 1 миллиона узбекистанцев — 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом. В том числе за счет оргнабора — 100,1 тысячи человек (рост почти в 10 раз).Читайте также:Трудовые мигранты не уедут из России, несмотря на санкции ЗападаКак проходит новый медосмотр трудовых мигрантов в Ташкенте — видео
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мигранты, внж
Кто из мигрантов в России сможет получить бессрочный ВНЖ
Некоторые категории иностранных граждан, работающих в России, могут претендовать на бессрочный вид на жительство.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В России планируют выдавать бессрочный вид на жительство (ВНЖ) некоторым категориям трудовых мигрантов.
Данный законопроект Минэкономразвития поддержало Правительство РФ, передает Sputnik Таджикистан
.
Получить такой ВНЖ теперь смогут высококвалифицированные специалисты, которые приехали на работу в Россию из-за границы.
"Если иностранный компетентный специалист уже работает в России не менее двух лет, платит налоги и обладает видом на жительство, такому сотруднику должны предоставить вид на жительство бессрочного срока действия", — говорится в тексте документа.
Размер заработной планы такого специалиста должен составлять не менее 750 тысяч рублей за три месяца.
По мнению авторов инициативы, эти нововведений дадут возможность специалистам остаться в России.
Также тем, кто только собирается переехать в Россию, будут выдавать ВНЖ на время действия разрешения на работу.
Ранее сообщалось, что трудовые мигранты не уедут из России, несмотря на санкции Запада. По словам эксперта, оставшиеся без работы люди не спешат уезжать домой — пытаются трудоустроиться в другие места.
Много информации поступает о якобы оттоке мигрантов из России. В качестве причин называют потерю работы, курс рубля, невозможность перевода денег на родину. Эксперт по миграции Асылбек Эгембердиев прокомментировал эту информацию
.
До этого сообщалось
, что в России не ждут оттока строителей-мигрантов из-за возможных трудностей с переводом средств за границу. Пока никаких сложностей с денежными транзакциями нет.
Ранее Агентство по внешней трудовой миграции провело опрос среди граждан Узбекистана, работающих в России. Соотечественников спросили, планируют ли они вернуться домой.
На тот момент, в опросе поучаствовали более 12,6 тысячи пользователей.
Оказалось, что 61% опрошенных узбекских мигрантов не планируют возвращаться из России на родину.
По официальным данным, на 1 января 2022 года в России работало более 1 миллиона узбекистанцев — 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом. В том числе за счет оргнабора — 100,1 тысячи человек (рост почти в 10 раз).