https://uz.sputniknews.ru/20220401/v-xabarovske-uzbekistantsa-prigovorili-k-17-godam-kolonii-za-media-djixad-23699170.html

В Хабаровске узбекистанца приговорили к 17 годам колонии за "медиа-джихад"

В Хабаровске узбекистанца приговорили к 17 годам колонии за "медиа-джихад"

Мужчина убеждал присоединиться к террористам не только россиян, но и своих соотечественников.

2022-04-01T10:59+0500

2022-04-01T10:59+0500

2022-04-01T10:59+0500

общество

узбекистанец

террористы

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Хабаровский суд приговорил гражданина Узбекистана к 17 годам лишения свободы за "медиа-джихад". Мужчина оказался причастен к террористической группировке "Катиба таухид Валь-Джихад"*, сообщили в управлении ФСБ России по Хабаровскому краю.По данным правоохранителей, осужденного выдворили из России еще в 2019 году за нарушение миграционного законодательства. Однако в течение нескольких дней под предлогом ведения трудовой деятельности вернулся обратно.Прибыв в Хабаровск, мужчина добровольно примкнул к террористам и дал согласие на осуществление так называемого "медиа-джихада": он создал публичный канал в соцсети, где размещал материалы с призывами к терроризму, оправдывал его. Кроме того, мужчина склонял своих соотечественников принять в нем участие.Узбекистанца признали виновным сразу по нескольким уголовным статьям и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет, из которых первые 4 года он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. В начале марта президент Шавкат Мирзиёев предложил пять мер по противодействию терроризму и религиозному экстремизму в Центральной Азии.* — структурное подразделение международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра", запрещена в России и ряде других стран Читайте также:В Самаркандской области задержаны сторонники террористической организации >>В Узбекистане повторно задержали экстремиста >>

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узбекистанец, террористы