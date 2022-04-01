https://uz.sputniknews.ru/20220401/v-tashkente-otklyuchat-otoplenie-23710911.html
В Ташкенте отключат отопление
В Ташкенте отключат отопление
О подробностях отключения отопления в столице Узбекистана читайте в материале.
2022-04-01T16:42+0500
2022-04-01T16:42+0500
2022-04-01T16:42+0500
общество
отопление
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. С первого апреля в Ташкенте собираются планово отключить отопление. Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията.По данным Узгидрометцентра, в связи с наступлением теплых весенних дней и повышением температуры воздуха первого апреля текущего года в Ташкенте завершится отопительный сезон 2021-2022 гг.Ранее жители Юнусабадского района остались без отопления. Это случилось из-за аварии на магистральной тепловой сети М-8, подключенной к котельной ИМ-4. На время проведения восстановительных работ теплоснабжение в ряде домов отключили.До этого во многих регионах Узбекистана возникли массовые перебои с водой и отоплением. Утром сразу несколько городов остались без света. Из-за этого нарушилась работы других сетей.Читайте также:Оперштабы начали развозить людям питьевую водуКто из мигрантов в России сможет получить бессрочный ВНЖ
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отопление, ташкент, узбекистан
В Ташкенте отключат отопление
О подробностях отключения отопления в столице Узбекистана читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. С первого апреля в Ташкенте собираются планово отключить отопление.
Об этом сообщили
в пресс-службе столичного хокимията.
По данным Узгидрометцентра, в связи с наступлением теплых весенних дней и повышением температуры воздуха первого апреля текущего года в Ташкенте завершится отопительный сезон 2021-2022 гг.
Ранее жители Юнусабадского района остались без отопления. Это случилось из-за аварии на магистральной тепловой сети М-8, подключенной к котельной ИМ-4. На время проведения восстановительных работ теплоснабжение в ряде домов отключили.
До этого во многих регионах Узбекистана возникли
массовые перебои с водой и отоплением. Утром сразу несколько городов остались без света. Из-за этого нарушилась работы других сетей.