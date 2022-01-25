https://uz.sputniknews.ru/20220125/opershtaby-nachali-razvozit-lyudyam-pitevuyu-vodu-22371003.html
Оперштабы начали развозить людям питьевую воду
Оперштабы начали развозить людям питьевую воду
С утра в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане произошло масштабное отключение электричества. Жители пожаловались на перебои с водой и отоплением.
2022-01-25T16:00+0500
2022-01-25T16:00+0500
2022-01-25T16:00+0500
общество
вода
узбекистан
казахстан
кыргызстан
отопление
электричество
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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Компания "Узсувтаъминот" ("Узводоснабжение") создала оперштабы, которые развозят людям воду в условиях блэкаута.Массовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии. В Узбекистане без света остались Ташкент (все районы), Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик. Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители сообщили о перебоях с водой и отоплением.Электричество также отключили в Алматы, Бишкеке и ряде районов Кыргызстана.Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.Узбекистанцам объяснили, как себя вести во время блэкаута >>Минэнерго Казахстана, в свою очередь, во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Между тем в Узбекистане и сосдених странах уже постепенно начали восстанавливать подачу электроэнергии.Жителей призвали временно отключить газовые и электрические приборы, чтобы предотвратить несчастные случаи, связанные с газом и электричеством.Читайте также по теме:
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вода, узбекистан, казахстан, кыргызстан, отопление, электричество
Оперштабы начали развозить людям питьевую воду
С утра в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане произошло масштабное отключение электричества. Жители пожаловались на перебои с водой и отоплением.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Компания "Узсувтаъминот" ("Узводоснабжение") создала оперштабы, которые развозят людям воду в условиях блэкаута.
"В связи с массовым отключением электроэнергии по стране наблюдаются временные перебои в системе питьевого водоснабжения. В региональных компаниях "Узсувтаъминот" запущены специальные оперативные штабы, которые поставляют питьевую воду населению", — сообщили в компании.
Массовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.
В Узбекистане без света остались Ташкент (все районы), Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик. Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители сообщили о перебоях с водой и отоплением.
Электричество также отключили в Алматы, Бишкеке и ряде районов Кыргызстана.
Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.
Минэнерго Казахстана, в свою очередь, во всем обвинило
быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.
Между тем в Узбекистане и сосдених странах уже постепенно начали восстанавливать подачу электроэнергии.
Жителей призвали временно отключить газовые и электрические приборы, чтобы предотвратить несчастные случаи, связанные с газом и электричеством.