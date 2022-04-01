https://uz.sputniknews.ru/20220401/video-zapad-ne-smojet-oslabit-sng--mnenie-eksperta-23711507.html
ВИДЕО: Запад не сможет ослабить СНГ — мнение эксперта
ВИДЕО: Запад не сможет ослабить СНГ — мнение эксперта
Ташкент выстраивает новые связи со странами СНГ, считает известный политолог Дмитрий Солонников.
2022-04-01T20:30+0500
2022-04-01T20:30+0500
2022-04-01T20:30+0500
политика
снг
запад
ташкент
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Коллективный Запад пытается расшатать ситуацию в СНГ. Такое мнение выразила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко 28 марта на встрече с председателем Сената Казахстана Мауленом Ашимбаевым. Однако различные деструктивные стремления со стороны лишь усиливают рвение всех стран Содружества к ещё большему союзничеству в экономике и политике, торговле и туризме, считает директор Института современного государственного развития (Россия) Дмитрий Солонников. Об этом он заявил в интервью Sputnik Узбекистан.Несмотря на попытки США использовать Центральную Азию в своих интересах, страны Содружества выстраивают новые глобальные связи, отметил политолог.Новые возможности Узбекистана, по мнению политолога, это новая экономика республики. Президент Шавкат Мирзиеев делает все, чтобы страна стала новым промышленным и инновационным центром, который занимается не только традиционным хлопководством, агропромышленностью и текстилем.Ташкенту и Москве есть что предложить друг другу в сфере технологий. Также Узбекистан — ворота, через которые россияне открывают для себя Центральную Азию.Что значит сегодня Узбекистан для СНГ, какие исторические связи помогают поддерживать интеграцию государств-членов Содружества по сей день, и какие вопросы важно решать в рамках содружества всем странам, вы можете узнать из полной версии видеоинтервью на канале Sputnik Узбекистан.Читайте также:Рассчитать по-новому: что может дать Узбекистану новый валютный инструмент ЕАЭСУзбекистан поможет России найти новые маршруты для экспорта – эксперт
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
снг, запад, ташкент, видео
ВИДЕО: Запад не сможет ослабить СНГ — мнение эксперта
Ташкент выстраивает новые связи со странами СНГ, считает известный политолог Дмитрий Солонников.
Коллективный Запад пытается расшатать ситуацию в СНГ. Такое мнение выразила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко 28 марта на встрече с председателем Сената Казахстана Мауленом Ашимбаевым. Однако различные деструктивные стремления со стороны лишь усиливают рвение всех стран Содружества к ещё большему союзничеству в экономике и политике, торговле и туризме, считает директор Института современного государственного развития (Россия) Дмитрий Солонников. Об этом он заявил в интервью Sputnik Узбекистан
.
Несмотря на попытки США использовать Центральную Азию в своих интересах, страны Содружества выстраивают новые глобальные связи, отметил политолог.
Новые возможности Узбекистана, по мнению политолога, это новая экономика республики. Президент Шавкат Мирзиеев делает все, чтобы страна стала новым промышленным и инновационным центром, который занимается не только традиционным хлопководством, агропромышленностью и текстилем.
Ташкенту и Москве есть что предложить друг другу в сфере технологий. Также Узбекистан — ворота, через которые россияне открывают для себя Центральную Азию.
Что значит сегодня Узбекистан для СНГ, какие исторические связи помогают поддерживать интеграцию государств-членов Содружества по сей день, и какие вопросы важно решать в рамках содружества всем странам, вы можете узнать из полной версии видеоинтервью на канале Sputnik Узбекистан
.