Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20220402/kak-vyglyadit-talakovka-obstrelyannaya-ukrainskoy-armiey--video-23726424.html
Как выглядит Талаковка, обстрелянная украинской армией — видео
Как выглядит Талаковка, обстрелянная украинской армией — видео
Глава ДНР Денис Пушилин побывал в разрушенном ВСУ поселке Талаковке, который находится под контролем республики.
2022-04-02T13:33+0500
2022-04-02T13:33+0500
видео
армия
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/02/23726389_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_68d2874cc791cc740a846710f82ec404.jpg
На кадрах — разбитые авиаударами дороги, разгромленные здания и выбитые стекла.Он отметил, что спецоперация была своевременной, иначе Украина стерла бы Донбасс с лица земли. Первые удары могли быть нанесены 8 марта.Как выглядит Талаковка сейчас — смотрите в видео.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого решено провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Читайте также:
днр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/02/23726389_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_252f740f874db6886b5378e7e1907798.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
армия, днр, видео

Как выглядит Талаковка, обстрелянная украинской армией — видео

13:33 02.04.2022
© Sputnik
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Глава ДНР Денис Пушилин побывал в разрушенном ВСУ поселке Талаковке, который находится под контролем республики.
На кадрах — разбитые авиаударами дороги, разгромленные здания и выбитые стекла.
"Мы со всем справимся. Мы здесь надолго, Россия здесь навсегда", — заявил Пушилин.
Он отметил, что спецоперация была своевременной, иначе Украина стерла бы Донбасс с лица земли. Первые удары могли быть нанесены 8 марта.
Как выглядит Талаковка сейчас — смотрите в видео.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого решено провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Читайте также:
Видео: Киев планировал атаковать Донбасс в марте — Минобороны >>
Минобороны России объявило "режим тишины" на Украине >>
"На Украине нацистов нет": Россия и Запад знают и помнят о нацизме разное >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0