https://uz.sputniknews.ru/20220402/kak-vyglyadit-talakovka-obstrelyannaya-ukrainskoy-armiey--video-23726424.html
Как выглядит Талаковка, обстрелянная украинской армией — видео
Как выглядит Талаковка, обстрелянная украинской армией — видео
Глава ДНР Денис Пушилин побывал в разрушенном ВСУ поселке Талаковке, который находится под контролем республики.
2022-04-02T13:33+0500
2022-04-02T13:33+0500
2022-04-02T13:33+0500
видео
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На кадрах — разбитые авиаударами дороги, разгромленные здания и выбитые стекла.Он отметил, что спецоперация была своевременной, иначе Украина стерла бы Донбасс с лица земли. Первые удары могли быть нанесены 8 марта.Как выглядит Талаковка сейчас — смотрите в видео.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого решено провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Читайте также:
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армия, днр, видео
Как выглядит Талаковка, обстрелянная украинской армией — видео
Глава ДНР Денис Пушилин побывал в разрушенном ВСУ поселке Талаковке, который находится под контролем республики.
На кадрах — разбитые авиаударами дороги, разгромленные здания и выбитые стекла.
"Мы со всем справимся. Мы здесь надолго, Россия здесь навсегда", — заявил Пушилин.
Он отметил, что спецоперация была своевременной, иначе Украина стерла бы Донбасс с лица земли. Первые удары могли быть нанесены 8 марта.
Как выглядит Талаковка сейчас — смотрите в видео.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого решено провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.