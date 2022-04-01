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Путин оценил, что будет, если Европа не заплатит за газ в рублях — видео
Путин оценил, что будет, если Европа не заплатит за газ в рублях — видео
Президент России Владимир Путин разъяснил новый порядок оплаты за российский газ для европейцев.
2022-04-01T08:58+0500
2022-04-01T09:04+0500
видео
владимир путин
газ
европа
рубль
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Глава государства также оценил, что последует за тем, если такие расчеты производится не будут.Напомним: Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа. Если с 1 апреля Россия не получит оплату — действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Ранее в Кремле заявили, что страна не будет заниматься благотворительностью и отправлять европейцам газ бесплатно.Читайте также:Песков: схема расчета за российский газ в рублях готова &gt;&gt;В Кремле ответили про оплату за газ в рублях и переговоры с УкраинойГаспарян: Европа в ужасе от новых требований России по оплате газа — видео &gt;&gt;
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видео, владимир путин, газ, европа, рубль

Путин оценил, что будет, если Европа не заплатит за газ в рублях — видео

08:58 01.04.2022 (обновлено: 09:04 01.04.2022)
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Президент России Владимир Путин разъяснил новый порядок оплаты за российский газ для европейцев.
Глава государства также оценил, что последует за тем, если такие расчеты производится не будут.
Напомним: Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.
Если с 1 апреля Россия не получит оплату — действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.
Россия поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.
Ранее в Кремле заявили, что страна не будет заниматься благотворительностью и отправлять европейцам газ бесплатно.
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