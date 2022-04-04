https://uz.sputniknews.ru/20220404/v-italii-rezko-podorojali-produkty-23762333.html

В Италии резко подорожали продукты

В Италии резко подорожали продукты

Треть аграрной отрасли Италии вынуждена работать в минус.

2022-04-04T17:42+0500

2022-04-04T17:42+0500

2022-04-04T17:42+0500

италия

в мире

продукты

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В марте в Италии продукты подорожали в среднем на 6,7% из-за роста энерготарифов и последствий украинского кризиса, сообщила крупная сельскохозяйственная ассоциация Coldiretti после анализа данных Национального института статистики Istat.Самым дорогим продуктом в марте стало подсолнечное масло – цены на него выросли на 23,3%. Это объясняется тем, что Украина – один из главных производителей продукта – прекратила поставки.Более этого, резко подскочили цены на свежие овощи – на 17,8%, а также на сливочное масло – на 17,4%.Рост цен на пасту, морепродукты и муку также достиг двузначных цифр. В десятку подорожавших продуктов вошли мясо курицы, свежие фрукты, рыба и мороженое. Они обогнали в цене хлеб, замыкавший десятку в феврале.В конце зимы самыми дорогими продуктами в Италии признали растительные масла и овощи. Они прибавили в цене 19% и 17% соответственно. Средняя стоимость продуктов выросла на 4,6%.По данным Coldiretti, расходы итальянцев выросли из-за дорогих энергоносителей и последствий спецоперации, а рост затрат серьезно влияет на всю агропродовольственную цепочку. Выдаваемых фермерам и заводчикам компенсаций не хватает на покрытие производственных затрат.11% сельхозпредприятий грозит закрытие на фоне увеличения производственных расходов. Треть аграрной отрасли Италии вынуждена работать в минус, сообщает ассоциация."Цунами, обрушившееся на сельхозпредприятия с ростом затрат на удобрения, упаковку, дизельное топливо, инструменты и технику, привело их бюджеты в упадок", – отмечает издание.Как следует из данных ассоциации, в Италии резко подорожали удобрения – на 170%, корма – на 90%, дизельное топливо – на 129%. В среднем аграрии тратят больше на 15 700 евро. При этом самые большие расходы несут молочные фермы (более 47 тысяч евро) и птицефермы (99 тысяч).Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что украинский кризис может спровоцировать рост цен на продовольствие и голод в мире. По его мнению, бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов-поставщиков зерна и сельскохозяйственной продукции.До этого сообщалось, что Италия может лишиться порядка 100 тысяч фермерских хозяйств из-за роста цен.Западные СМИ, да и сам президент США признают влияние антироссийских санкций на американцев и европейцев. Цены бьют рекорды и останавливаться не собираются. При этом Россия пока еще никак не ответила.Жители западных стран уже ощутили на себе последствия антироссийских санкций, пишет CNN.По данным издания, вероятность рецессии в США в 2023 году, по прогнозу Goldman Sachs, выросла до 35 процентов.Санкции, а также нарушения в цепочке поставок привели к резкому росту цен на энергоносители и продукты питания. Европейцы опасаются, что мир оказался “на пороге продовольственного кризиса”.По мере роста цен на газ сокращаются поставки удобрений. Это, в свою очередь, привело к резкому росту цен на пшеницу, кукурузу, растительные масла и сою.На переговорах с лидерами стран НАТО в Брюсселе американский президент Джо Байден признал, что антироссийские санкции спровоцируют дефицит продуктов, причем как в Европе, так и в самих Штатах.В США, например, по данным американских СМИ, продукты питания уже подорожали на 8 процентов, а стоимость бензина бьет рекорды всех лет наблюдения.О том, что мир вступает в продовольственный кризис, говорил и Макрон. Дошло до того, что правительство Франции в связи с ростом цен рассматривает возможность введения продуктовых ваучеров, а британские власти снижают налоги на топливо, чтобы оно оставалось доступным.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ, которая началась на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Ряд компаний заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Как показывает практика последних дней, антироссийские санкции сказываются и на тех странах, кто их вводил. При этом сама Россия до сих пор еще не ввела ответные меры.Читайте также:В мире проходят акции поддержки России - видеоВ Узбекистане стартовали сделки рубль-сум

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италия, продукты