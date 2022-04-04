https://uz.sputniknews.ru/20220404/zapad-primenil-protiv-rossii-orujie-massovogo-porajeniya-est-jertvy-23759802.html

Запад применил против России оружие массового поражения. Есть жертвы

Запад применил против России оружие массового поражения. Есть жертвы

Пока весь мир опасается ядерных ударов, Запад уже применил против России куда более современное оружие массового поражения.

2022-04-04T16:00+0500

2022-04-04T16:00+0500

2022-04-04T16:00+0500

колумнисты

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оружие

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ядерное оружие

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ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. От него не защититься системами противоракетной и противовоздушной обороны и не скрыться в бомбоубежище. Уже есть первые пострадавшие и даже беженцы.Я имею в виду медиа в целом и социальные сети в частности.У кого-то могут возникнуть возражения — пропаганда появилась в тот момент, когда человечество научилось разговаривать, а как оружие ее использовали в первой же войне, когда одни солдаты кричали другим: "Мы вас так и эдак". И это, конечно, правда.Но с развитием технологий она действительно стала всеобъемлющей. Напомню, что появление тоталитарных режимов стало возможным только в XX веке — именно благодаря развитию телевидения и радио.А теперь представьте, какие возможности для пропаганды открываются в эпоху смартфонов и соцсетей. Миллионы людей круглосуточно по всему миру лезут в карманы после характерного жужжания от полученного уведомления, спеша узнать свежие новости, почитать высказывания "лидеров мнений" или аналитические статьи экспертов и так далее.Суд России признал Facebook и Instagram экстремистскимиВ таких условиях каждый человек одновременно и абсолютно беззащитная мишень пропаганды, и, потенциально, — активный рупор. Получил — ознакомился — переслал другому. Алгоритм предельно прост. Да, все в точности как с коронавирусом: заразился сам — заразил другого. Так сейчас распространяется пандемия русофобии."Надо всю Россию, значит, сровнять с землей и построить новую", — заявляет когда-то популярная российская телеведущая, уехавшая за границу."Я не буду возвращаться: не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями", — говорит экс-директор одной довольно крупной IT-корпорации, уехавшая в Израиль. Интересно, у командования ЦАХАЛ не возникло в этот момент вопросов к своим подчиненным: "Вы как Сирию бомбили 7 марта? Почему никто об этом не знает? И вообще, что с нашими пиарщиками? Мы тут на осадном положении с 1948-го года!"Вот они, пострадавшие от оружия массового поражения."Россия начала страшную войну в Абхазии, территория которой оккупирована русскими войсками", — вторят им "беженцы" с российскими паспортами в Тбилиси со страниц заблокированного The Village, видимо, не зная, или, что хуже, игнорируя зверства грузинских военных и националистов из "Мхедриони", которые очень хорошо помнят абхазы. Равно как и август 1992 года, когда Шеварднадзе отдал приказ приступить к выполнению плана "Меч" по завоеванию Абхазии. Эта война принесла очень много боли абхазскому народу, и те, кто критикует своих соотечественников за "колониальное мышление", сами являются его яркими образчиками, выступая с подобными заявлениями.Южная Осетия проведет референдум о присоединении к России — видеоНо даже для такого поведения есть объяснения.Распад СССР для России стал катастрофой не только в геополитическом и экономическом смысле, но и в идейном отношении. Крах коммунистического представления о мире нечем было заменить, и поэтому семена западного мировосприятия с его ценностями и идеями, которые после холодной войны навязывались всему миру как единственно правильные, нашли наибольший отклик именно здесь.Вот это постепенное погружение в западную культуру резко прекратилось 24 февраля. Речь сейчас не о его определяющем значении для России как цивилизации — это отдельная тема, которую еще предстоит исследовать десятилетиями, — а о том, как западные новостные ресурсы и знаменитости "с колес" вступили в развернутую против россиян информационную войну.Именно этим объясняется подавленность в российском обществе, наблюдавшаяся в первые дни спецоперации: западная медиамашина поставляла патроны и снаряды на пропагандистский фронт, а Facebook*, Twitter, Instagram* и YouTube открыли огонь из всех орудий, целясь в сердца россиян.Именно в сердца — упор делался и делается на эмоциональный контент, потому что любые логические доводы разбивались о самый базовый аргумент о том, как Украина восемь лет делала все для истребления жителей ДНР и ЛНР: от военных ударов и до срыва Минских соглашений. Ничего лучше, чем обратить его в шутку, они не придумали. И это еще один пропагандистский прием: не можешь возразить — высмеивай.Естественно, на этих площадках России сложно было ответить симметрично, потому что правила игры устанавливаются их владельцами. И они предусматривают, что призывать к убийствам русских можно, а публиковать новости, видео, если ты русский, — ни-ни. Очень независимая позиция, не правда ли?Telegram пока что остается относительно нейтральной территорией, и здесь как раз информационное противостояние идет очень активно. Причем с российской стороны — оборонительное. Украинские каналы выкладывают разной степени дикости фейки, которые приходится разоблачать.Тут и вранье о потерях, и видео с "яркими свидетельствами преступлений орков", и призывы мстить россиянам по всему миру, и списки людей и нелюдей.Все это опровергается, но само появление этих постов уже несет угрозу для россиян. Впечатлительный читатель может подхватить эту пропагандистскую гранату и начать разбрасывать ее в чаты родным, друзьям, коллегам и так далее.И вот это как раз тот случай, когда свой профан с оружием в руках опаснее профессионального противника. Так и здесь. "Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется".Мошенники пытались взломать Телеграм-каналы министерств УзбекистанаКонечно, наивно призывать читателей отказаться от функционала соцсетей, но задавайтесь хотя бы вопросом, кому выгодно то, что вам сейчас показывают, что вы читаете. У вас есть хоть одно рациональное объяснение, для чего российским солдатам расстреливать мирных жителей на территориях, которые они оставляют? Наверное, чтобы дать убедительную картинку в западных СМИ и настроить против России еще больше людей? А то что-то слишком сильно нас любят.И с течением времени фейков будет все больше. Поэтому к такой информационной войне каждый россиянин должен подойти с максимальной ответственностью. Ее фронт теперь пролегает в каждом доме, в каждом мобильнике, в каждом компьютере. И у нас нет другого оружия, кроме правды. Ее мы мобилизуем и бросим в бой.Помните, кто в этом противостоянии свой, а кто — враг. Кто желает России процветания, а кто — развала и крови.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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2022

Давид Нармания

Давид Нармания

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Давид Нармания

запад, оружие, жертвы, ядерное оружие