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Экс-посол США: нет доказательств, что в событиях в Буче виновата Москва - видео
Экс-посол США: нет доказательств, что в событиях в Буче виновата Москва - видео
Бывший американский посол в СССР Джэк Мэтлок сделал откровенное заявление в эфире телеканала CNN.
2022-04-05T14:17+0500
2022-04-05T14:17+0500
2022-04-05T14:17+0500
специальная военная операция россии в донбассе
сша
посол сша
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ТАШКЕНТ, 5 апр – Sputnik. Бывший посол США в СССР Джэк Мэтлок в эфире телеканала CNN сделал неожиданное заявление: нет никаких доказательств того, что в произошедшем в Буче виновата Москва.Запись эфира в своем Telegram-канале опубликовал шеф нью-йоркского бюро ВГТРК Валентин Богданов (https://t.me/valentinbogdanov)."Дело в том, что украинцам необходимо заключить сделку с Россией, чтобы она могла оставить себе Крым, где большинство населения русские и где расположена их военно-морская база. Потому что создание из России, ядерной державы, эквивалентной США, страны изгоя, точно не входит в наши с вами интересы", — сказал дипломат.Примечательно, что на сайте телеканала CNN это интервью так и не появилось.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
сша, посол сша
Экс-посол США: нет доказательств, что в событиях в Буче виновата Москва - видео
Бывший американский посол в СССР Джэк Мэтлок сделал откровенное заявление в эфире телеканала CNN.
ТАШКЕНТ, 5 апр – Sputnik. Бывший посол США в СССР Джэк Мэтлок в эфире телеканала CNN сделал неожиданное заявление: нет никаких доказательств того, что в произошедшем в Буче виновата Москва.
"Во-первых, мы не знаем, что именно там произошло, во-вторых, нет никаких доказательств, что в произошедшем в Буче виновата Москва", - заявил посол.
Запись эфира в своем Telegram-канале опубликовал шеф нью-йоркского бюро ВГТРК Валентин Богданов (https://t.me/valentinbogdanov).
"Дело в том, что украинцам необходимо заключить сделку с Россией, чтобы она могла оставить себе Крым, где большинство населения русские и где расположена их военно-морская база. Потому что создание из России, ядерной державы, эквивалентной США, страны изгоя, точно не входит в наши с вами интересы", — сказал дипломат.
Примечательно, что на сайте телеканала CNN это интервью так и не появилось.