https://uz.sputniknews.ru/20220405/eks-posol-ssha-net-dokazatelstv-chto-v-sobytiyax-v-buche-vinovata-moskva---video-23780907.html

Экс-посол США: нет доказательств, что в событиях в Буче виновата Москва - видео

Экс-посол США: нет доказательств, что в событиях в Буче виновата Москва - видео

Бывший американский посол в СССР Джэк Мэтлок сделал откровенное заявление в эфире телеканала CNN.

2022-04-05T14:17+0500

2022-04-05T14:17+0500

2022-04-05T14:17+0500

специальная военная операция россии в донбассе

сша

посол сша

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ТАШКЕНТ, 5 апр – Sputnik. Бывший посол США в СССР Джэк Мэтлок в эфире телеканала CNN сделал неожиданное заявление: нет никаких доказательств того, что в произошедшем в Буче виновата Москва.Запись эфира в своем Telegram-канале опубликовал шеф нью-йоркского бюро ВГТРК Валентин Богданов (https://t.me/valentinbogdanov)."Дело в том, что украинцам необходимо заключить сделку с Россией, чтобы она могла оставить себе Крым, где большинство населения русские и где расположена их военно-морская база. Потому что создание из России, ядерной державы, эквивалентной США, страны изгоя, точно не входит в наши с вами интересы", — сказал дипломат.Примечательно, что на сайте телеканала CNN это интервью так и не появилось.Читайте также:

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сша, посол сша