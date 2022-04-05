https://uz.sputniknews.ru/20220405/iranskiy-politolog-obyasnil-pochemu-provokatsiya-v-buche--eto-feyk-23788260.html

Иранский политолог объяснил, почему провокация в Буче – это фейк

Иранский политолог объяснил, почему провокация в Буче – это фейк

Запад должен перестать слепо защищать и поддерживать Украину, считает Рухоллах Модаббер.

2022-04-05T18:21+0500

2022-04-05T18:21+0500

2022-04-05T18:21+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

запад

провокации

фейки

иран

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ТАШКЕНТ, 5 апр – Sputnik. Иранский политолог из Международного исследовательского центра "Мир" в Тегеране, специальный советник по делам Российской Федерации и Евразии в Министерстве спорта и молодежи Ирана Рухоллах Модаббер прокомментировал украинскую провокацию в Буче в интервью Sputnik.Политолог утверждает, что видео, отснятое украинскими неонацистами в Буче – фейк, так как ранее была опубликована видеозапись, которая разоблачила ложь украинской стороны. На ней украинские неонацисты призывали убивать всех, у кого на руке нет синей повязки.По мнению Модаббера, это в очередной раз доказывает бесчеловечность боевиков нацбатальонов, которые также использовали украинский народ в качестве живого щита.Специалист отмечает, что российская армия покинула окрестности Киева еще 4 дня назад. События, о которых идет речь, напротив, имели место уже после вхождения украинской армии на данную территорию.По словам политолога, Западу стоит прекратить слепо поддерживать и защищать Украину, так как вскоре станет ясно, что произошедшее – очередная фальшивая инсценировка с целью антироссийской пропаганды.Также Модаббер особо выделил, что Иран не забудет видео с жестокой расправой над российскими военными.О фейке с убийством мирных жителей в Буче также высказался глава МИД России Сергей Лавров на встрече с заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Гриффитсом.В Буче после выхода российских войск из города просто устроили инсценировку, которую разгоняют по всем каналам и соцсетям украинские представители и их западные покровители, отметил Лавров.Более того, российские вооруженные силы полностью вышли из населенного пункта 30 марта, а 31 марта мэр города торжественно говорил, что "все у него в порядке".Кадры инсценировки появились лишь через два дня после прибытия в город ВСУ и местных журналистов.Читайте также:

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украина, запад, провокации, фейки, иран