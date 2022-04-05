https://uz.sputniknews.ru/20220405/iranskiy-politolog-obyasnil-pochemu-provokatsiya-v-buche--eto-feyk-23788260.html
Иранский политолог объяснил, почему провокация в Буче – это фейк
Иранский политолог объяснил, почему провокация в Буче – это фейк
Запад должен перестать слепо защищать и поддерживать Украину, считает Рухоллах Модаббер.
2022-04-05T18:21+0500
2022-04-05T18:21+0500
2022-04-05T18:21+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
запад
провокации
фейки
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/04/23760508_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_eb94d3dd96b4c341cf4c69fd2a6427c4.jpg
ТАШКЕНТ, 5 апр – Sputnik. Иранский политолог из Международного исследовательского центра "Мир" в Тегеране, специальный советник по делам Российской Федерации и Евразии в Министерстве спорта и молодежи Ирана Рухоллах Модаббер прокомментировал украинскую провокацию в Буче в интервью Sputnik.Политолог утверждает, что видео, отснятое украинскими неонацистами в Буче – фейк, так как ранее была опубликована видеозапись, которая разоблачила ложь украинской стороны. На ней украинские неонацисты призывали убивать всех, у кого на руке нет синей повязки.По мнению Модаббера, это в очередной раз доказывает бесчеловечность боевиков нацбатальонов, которые также использовали украинский народ в качестве живого щита.Специалист отмечает, что российская армия покинула окрестности Киева еще 4 дня назад. События, о которых идет речь, напротив, имели место уже после вхождения украинской армии на данную территорию.По словам политолога, Западу стоит прекратить слепо поддерживать и защищать Украину, так как вскоре станет ясно, что произошедшее – очередная фальшивая инсценировка с целью антироссийской пропаганды.Также Модаббер особо выделил, что Иран не забудет видео с жестокой расправой над российскими военными.О фейке с убийством мирных жителей в Буче также высказался глава МИД России Сергей Лавров на встрече с заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Гриффитсом.В Буче после выхода российских войск из города просто устроили инсценировку, которую разгоняют по всем каналам и соцсетям украинские представители и их западные покровители, отметил Лавров.Более того, российские вооруженные силы полностью вышли из населенного пункта 30 марта, а 31 марта мэр города торжественно говорил, что "все у него в порядке".Кадры инсценировки появились лишь через два дня после прибытия в город ВСУ и местных журналистов.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/04/23760508_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_b7fb6f7308a745841bbe8bed58ed1b82.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, запад, провокации, фейки, иран
Иранский политолог объяснил, почему провокация в Буче – это фейк
Запад должен перестать слепо защищать и поддерживать Украину, считает Рухоллах Модаббер.
ТАШКЕНТ, 5 апр – Sputnik. Иранский политолог из Международного исследовательского центра "Мир" в Тегеране, специальный советник по делам Российской Федерации и Евразии в Министерстве спорта и молодежи Ирана Рухоллах Модаббер прокомментировал украинскую провокацию в Буче в интервью Sputnik.
Политолог утверждает, что видео, отснятое украинскими неонацистами в Буче – фейк, так как ранее была опубликована видеозапись, которая разоблачила ложь украинской стороны. На ней украинские неонацисты призывали убивать всех, у кого на руке нет синей повязки.
По мнению Модаббера, это в очередной раз доказывает бесчеловечность боевиков нацбатальонов, которые также использовали украинский народ в качестве живого щита.
"Безусловно, произошедшее в Буче — это возможность для пропаганды, которую украинцы в координации с западными СМИ хотят использовать с целью демонизации российской армии", - заявляет советник.
Специалист отмечает, что российская армия покинула окрестности Киева еще 4 дня назад. События, о которых идет речь, напротив, имели место уже после вхождения украинской армии на данную территорию.
"Каждый убитый человек и каждое событие после 30 марта – дело рук украинских военных", – заявляет Модаббер.
По словам политолога, Западу стоит прекратить слепо поддерживать и защищать Украину, так как вскоре станет ясно, что произошедшее – очередная фальшивая инсценировка с целью антироссийской пропаганды.
Также Модаббер особо выделил, что Иран не забудет видео с жестокой расправой над российскими военными.
"Они с гордостью опубликовали его (видео с расправой на российскими военными), это по праву можно считать военным преступлением, но ни Франция, ни США и не подумали осудить это преступление", – подчеркнул иранец.
О фейке с убийством мирных жителей в Буче также высказался глава МИД России Сергей Лавров на встрече с заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Гриффитсом.
В Буче после выхода российских войск из города просто устроили инсценировку, которую разгоняют по всем каналам и соцсетям украинские представители и их западные покровители, отметил Лавров.
Более того, российские вооруженные силы полностью вышли из населенного пункта 30 марта, а 31 марта мэр города торжественно говорил, что "все у него в порядке".
Кадры инсценировки появились лишь через два дня после прибытия в город ВСУ и местных журналистов.