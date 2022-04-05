https://uz.sputniknews.ru/20220405/minoborony-rossii-soobschilo-o-novyx-feykax-kotorye-gotovit-kiev-23782454.html

Минобороны России сообщило о новых фейках, которые готовит Киев

Минобороны России сообщило о новых фейках, которые готовит Киев

Украинские военные планируют очередную постановочную съемку с "погибшими" мирными жителями.

2022-04-05T15:40+0500

2022-04-05T15:40+0500

2022-04-05T15:40+0500

специальная военная операция россии в донбассе

минобороны рф

киев

фейки

жители

военные

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Украинские силовики делают новые фейки о якобы убитых мирных жителях "из-за действий" российских Вооруженных сил в ходе спецоперации по денацификации Украины.Об этом заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."По подтвержденной информации, вечером 4 апреля в населенном пункте Мощун, в 23 километрах северо-западнее Киева, военнослужащими 72-го украинского главного центра психологических операций была проведена очередная постановочная съемка якобы погибших от насильственных действий российских вооруженных сил мирных жителей для последующего распространения через западные СМИ", – отметил Конашенков.По его словам, провокационные материалы создают в Сумах, Конотопе и других украинских городах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В обращении к россиянам он обосновал это решение Уставом ООН, санкцией Совета Федерации и подписанными ранее договорами с Донецкой и Луганской народными республиками.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте также:Минобороны: Кадры из Бучи – постановка для западных СМИГаспарян объяснил, зачем Украине нужна была провокация в Буче — видео

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минобороны рф, киев, фейки, жители, военные