https://uz.sputniknews.ru/20220405/v-buxarskom-universitete-poyavitsya-kafedra-tadjikskogo-yazyka-23786861.html

В Бухарском университете появится кафедра таджикского языка

В Бухарском университете появится кафедра таджикского языка

Узбекистан и Таджикистан продолжают развивать сотрудничество в области образования и науки.

2022-04-05T18:01+0500

2022-04-05T18:01+0500

2022-04-06T00:46+0500

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. На базе Бухарского государственного университета может появиться кафедра таджикского языка.Эту тему и ряд других вопросов обсудили посол Таджикистана Абдуджаббор Рахмонзода с министром высшего и среднего специального образования Узбекистана Абдукодиром Тошкуловым на встрече, которая состоялась первого апреля.Об этом сообщили в пресс-службе Министерство иностранных дел Таджикистана."Стороны обсудили широкий круг вопросов развития и укрепления сотрудничества в области образования и науки, в том числе нострификации дипломов высших учебных заведений", — говорится в пресс-релизе . Во время беседы рассматривалось создание на паритетной основе факультетов и филиалов высших учебных заведений двух стран.Также была подчеркнута необходимость одновременного проведения заседания Совета ректоров и встречи студентов обеих стран в целях обмена опытом."Если мы каждый год будем организовывать студенческие встречи в рамках Молодежного форума, думаю, это будет возможность для предприимчивых студентов двух стран обменяться опытом, обменяться научными и практическими подходами", — отметил Абдуджаббор Рахмонзода.На данный момент в вузах Узбекистана обучается более 550 таджикских студентов, а в вузах Таджикистана — более 3 000 узбекских студентов.Ранее сообщалось, что Ташкентский университет информационных технологий (ТУИТ) и Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) создали совместную образовательную программу. Программа стартует уже в сентябре этого года. Ее выпускники получат дипломы сразу двух стран – Узбекистана и России.Также в начале года в Ташкент приезжали 44 специалиста из российских учебных заведений для проведения собеседований с желающими обучаться в России.На сегодняшний день в Узбекистане функционируют 14 филиалов российских вузов. Кроме этого, с каждым годом в университетах России растет количество бюджетных мест для граждан Узбекистана. В 2020 году российские вузы предоставляли узбекистанцам 228 мест, в 2021-м — уже 430, а в новом учебном году эта цифра будет увеличена почти вдвое.Читайте также:Насколько популярен русский язык в странах бывшего СССР – инфографика

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