https://uz.sputniknews.ru/20220406/minzdrav-rossii-zaregistriroval-preparat-dlya-schitovidnoy-jelezy-l-tiroksin-23807753.html
Минздрав России зарегистрировал препарат для щитовидной железы L-тироксин
Минздрав России зарегистрировал препарат для щитовидной железы L-тироксин
Компания наладит выпуск важнейшего препарата для терапии заболеваний щитовидной железы.
2022-04-06T14:20+0500
2022-04-06T14:20+0500
2022-04-06T14:20+0500
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В России Минздрав зарегистрировал отечественный препарат для лечения щитовидной железы L-тироксин, сообщила пресс-служба Минздрава РФ."Минздрав России зарегистрировал отечественный жизненно важный препарат L-тироксин Реневал (МНН Левотироксин натрия) производства российской фармкомпании ПФК "Обновление" в двух дозировках – 50 мкг и 100 мкг", – отмечается в сообщении.Регистрация этого препарата поможет компании наладить выпуск важнейшего лекарства для терапии заболеваний щитовидной железы, он эффективен в борьбе с тяжелыми нарушениями эндокринной системы, подчеркнули в пресс-службе."По данным производителя, его мощности позволяют выйти при необходимости на начальном этапе на объем 500 тысяч упаковок L-тироксина в месяц, впоследствии – 1 млн упаковок в месяц. Запуск производства планируется в течение месяца", – добавили в Минздраве.Недавно в России зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от COVID-19.Читайте также:Запрет на хиджаб для медиков не отменилиМинздрав опроверг слухи о раздаче денег вакцинированным от COVID
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компания, выпуск, заболевания
Минздрав России зарегистрировал препарат для щитовидной железы L-тироксин
Регистрация препарата позволит компании наладить выпуск важнейшего препарата для терапии заболеваний щитовидной железы.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В России Минздрав зарегистрировал отечественный препарат для лечения щитовидной железы L-тироксин, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
"Минздрав России зарегистрировал отечественный жизненно важный препарат L-тироксин Реневал (МНН Левотироксин натрия) производства российской фармкомпании ПФК "Обновление" в двух дозировках – 50 мкг и 100 мкг", – отмечается в сообщении.
Регистрация этого препарата поможет компании наладить выпуск важнейшего лекарства для терапии заболеваний щитовидной железы, он эффективен в борьбе с тяжелыми нарушениями эндокринной системы, подчеркнули в пресс-службе.
"По данным производителя, его мощности позволяют выйти при необходимости на начальном этапе на объем 500 тысяч упаковок L-тироксина в месяц, впоследствии – 1 млн упаковок в месяц. Запуск производства планируется в течение месяца", – добавили в Минздраве.
Недавно в России зарегистрировали
первую в мире назальную вакцину от COVID-19.