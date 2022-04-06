https://uz.sputniknews.ru/20220406/minzdrav-rossii-zaregistriroval-preparat-dlya-schitovidnoy-jelezy-l-tiroksin-23807753.html

Минздрав России зарегистрировал препарат для щитовидной железы L-тироксин

Минздрав России зарегистрировал препарат для щитовидной железы L-тироксин

Компания наладит выпуск важнейшего препарата для терапии заболеваний щитовидной железы.

2022-04-06T14:20+0500

2022-04-06T14:20+0500

2022-04-06T14:20+0500

россия

компания

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заболевания

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В России Минздрав зарегистрировал отечественный препарат для лечения щитовидной железы L-тироксин, сообщила пресс-служба Минздрава РФ."Минздрав России зарегистрировал отечественный жизненно важный препарат L-тироксин Реневал (МНН Левотироксин натрия) производства российской фармкомпании ПФК "Обновление" в двух дозировках – 50 мкг и 100 мкг", – отмечается в сообщении.Регистрация этого препарата поможет компании наладить выпуск важнейшего лекарства для терапии заболеваний щитовидной железы, он эффективен в борьбе с тяжелыми нарушениями эндокринной системы, подчеркнули в пресс-службе."По данным производителя, его мощности позволяют выйти при необходимости на начальном этапе на объем 500 тысяч упаковок L-тироксина в месяц, впоследствии – 1 млн упаковок в месяц. Запуск производства планируется в течение месяца", – добавили в Минздраве.Недавно в России зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от COVID-19.Читайте также:Запрет на хиджаб для медиков не отменилиМинздрав опроверг слухи о раздаче денег вакцинированным от COVID

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