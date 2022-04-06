https://uz.sputniknews.ru/20220406/park-pobedy-zakryli-do-kontsa-aprelya-23801175.html

Парк Победы закрыли до конца апреля

Парк Победы закрыли до конца апреля

С чем это связано и до которого времени территория будет закрыта, читайте в материале.

2022-04-06T10:19+0500

2022-04-06T10:19+0500

2022-04-06T10:19+0500

общество

мемориальный комплекс "парк победы"

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Ташкенте до конца апреля закрыли парк Победы и государственный музей "Шон-шараф". Об этом сообщили в Министерстве обороны.В течение месяца на этих территориях будут проводить работы по благоустройству.Напомним: церемония открытия парка Победы состоялась 9 мая 2020 года. Строительство мемориального комплекса приурочили к 75-летию Победы над фашизмом.В мае 2021-го в ташкентском парке побывал Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В Узбекистане между тем уже издали книгу о создании парка Победы. Читайте также:

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мемориальный комплекс "парк победы"