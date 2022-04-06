https://uz.sputniknews.ru/20220406/park-pobedy-zakryli-do-kontsa-aprelya-23801175.html
Парк Победы закрыли до конца апреля
Парк Победы закрыли до конца апреля
С чем это связано и до которого времени территория будет закрыта, читайте в материале.
2022-04-06T10:19+0500
2022-04-06T10:19+0500
2022-04-06T10:19+0500
общество
мемориальный комплекс "парк победы"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1185/93/11859329_0:0:1241:699_1920x0_80_0_0_a6150034e6a679d80443479a7230ee2b.jpg
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Ташкенте до конца апреля закрыли парк Победы и государственный музей "Шон-шараф". Об этом сообщили в Министерстве обороны.В течение месяца на этих территориях будут проводить работы по благоустройству.Напомним: церемония открытия парка Победы состоялась 9 мая 2020 года. Строительство мемориального комплекса приурочили к 75-летию Победы над фашизмом.В мае 2021-го в ташкентском парке побывал Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В Узбекистане между тем уже издали книгу о создании парка Победы. Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1185/93/11859329_73:0:1172:824_1920x0_80_0_0_1f131a5a30e525080769ffc379ebe456.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мемориальный комплекс "парк победы"
Парк Победы закрыли до конца апреля
Мемориальный комплекс расположен в Алмазарском районе.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Ташкенте до конца апреля закрыли парк Победы и государственный музей "Шон-шараф".
Об этом сообщили
в Министерстве обороны.
В течение месяца на этих территориях будут проводить работы по благоустройству.
Напомним: церемония открытия парка Победы состоялась 9 мая 2020 года. Строительство мемориального комплекса приурочили к 75-летию Победы над фашизмом.
В мае 2021-го в ташкентском парке побывал
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
В Узбекистане между тем уже издали книгу
о создании парка Победы.