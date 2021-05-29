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Глава Минздрава России посетил парк Победы в Ташкенте — фото
Глава Минздрава России посетил парк Победы в Ташкенте — фото
Делегация Министерства здравоохранения РФ во главе с Михаилом Мурашко 28-29 мая находилась с визитом в Узбекистане. 29.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-29T16:19+0500
2021-05-29T16:43+0500
михаил мурашко
политика
министерство здравоохранения россии
мемориальный комплекс "парк победы"
ташкент
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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в субботу побывал в ташкентском парке Победы, который был открыт 9 мая 2020 года.Делегация во главе с Мурашко 28-29 мая находилась с визитом в Узбекистане.Во Второй мировой войне приняли участие около двух миллионов узбекистанцев. Более 200 тысяч солдат и офицеров были удостоены государственных боевых наград.В республику были эвакуированы полтора миллиона человек, в том числе свыше 250 тысяч детей.Напомним, в ходе визита в Узбекистан российская делегация во главе с министром Михаилом Мурашко посетила специализированную инфекционную больницу в Зангиатинском районе Ташкентской области, осмотрела здание Чиланзарского медколледжа, где расположится филиал РНИМУ имени Н. И. Пирогова, а также его будущие клинические базы — Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В. Вахидова.Кроме того, делегация побывала в Детском национальном медицинском центре. Представители РФ высоко оценили то, как учреждение построено, оборудовано и укомплектовано персоналом.Также Михаила Мурашко принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
https://uz.sputniknews.ru/20200510/Kak-vyglyadit-park-Pobedy-v-Tashkente-posle-otkrytiya--fotoreportazh-14098638.html
https://uz.sputniknews.ru/20210528/tashkent-i-moskva-dogovorilis-o-lokalizatsii-sputnika-v-v-uzbekistane-18970580.html
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михаил мурашко, министерство здравоохранения россии, мемориальный комплекс "парк победы", ташкент

Глава Минздрава России посетил парк Победы в Ташкенте — фото

16:19 29.05.2021 (обновлено: 16:43 29.05.2021)
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© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаДелегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2021
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Делегация Министерства здравоохранения РФ во главе с Михаилом Мурашко 28-29 мая находилась с визитом в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 29 мая Sputnik. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в субботу побывал в ташкентском парке Победы, который был открыт 9 мая 2020 года.
Делегация во главе с Мурашко 28-29 мая находилась с визитом в Узбекистане.
"В субботу члены делегации посетили парк Победы, построенный на площади 12 га в Алмазарском районе Ташкента, — рассказали в Минздраве Узбекистана. — Парк состоит из двух частей. Первая посвящена участию узбекистанцев в боях, вторая отражает жизнь республики за пределами фронта".
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаДелегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
1/8
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаДелегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
2/8
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаДелегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
3/8
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаДелегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
4/8
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаДелегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
5/8
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаДелегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
6/8
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаДелегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
7/8
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаДелегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
8/8
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
1/8
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
2/8
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
3/8
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
4/8
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
5/8
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
6/8
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
7/8
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
8/8
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
Во Второй мировой войне приняли участие около двух миллионов узбекистанцев. Более 200 тысяч солдат и офицеров были удостоены государственных боевых наград.
В республику были эвакуированы полтора миллиона человек, в том числе свыше 250 тысяч детей.
"Во время ознакомления с огромным комплексом члены делегации отметили, что вклад народа Узбекистана в Великую Победу неоценим. Даже за линией фронта жители республики работали не покладая рук", — отметили в министерстве.
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Напомним, в ходе визита в Узбекистан российская делегация во главе с министром Михаилом Мурашко посетила специализированную инфекционную больницу в Зангиатинском районе Ташкентской области, осмотрела здание Чиланзарского медколледжа, где расположится филиал РНИМУ имени Н. И. Пирогова, а также его будущие клинические базы — Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В. Вахидова.
Кроме того, делегация побывала в Детском национальном медицинском центре. Представители РФ высоко оценили то, как учреждение построено, оборудовано и укомплектовано персоналом.
Также Михаила Мурашко принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
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