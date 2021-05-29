https://uz.sputniknews.ru/20210529/glava-minzdrava-rossii-posetil-park-pobedy-v-tashkente--foto-18977673.html

Глава Минздрава России посетил парк Победы в Ташкенте — фото

Глава Минздрава России посетил парк Победы в Ташкенте — фото

Делегация Министерства здравоохранения РФ во главе с Михаилом Мурашко 28-29 мая находилась с визитом в Узбекистане. 29.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-29T16:19+0500

2021-05-29T16:19+0500

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михаил мурашко

политика

министерство здравоохранения россии

мемориальный комплекс "парк победы"

ташкент

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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в субботу побывал в ташкентском парке Победы, который был открыт 9 мая 2020 года.Делегация во главе с Мурашко 28-29 мая находилась с визитом в Узбекистане.Во Второй мировой войне приняли участие около двух миллионов узбекистанцев. Более 200 тысяч солдат и офицеров были удостоены государственных боевых наград.В республику были эвакуированы полтора миллиона человек, в том числе свыше 250 тысяч детей.Напомним, в ходе визита в Узбекистан российская делегация во главе с министром Михаилом Мурашко посетила специализированную инфекционную больницу в Зангиатинском районе Ташкентской области, осмотрела здание Чиланзарского медколледжа, где расположится филиал РНИМУ имени Н. И. Пирогова, а также его будущие клинические базы — Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В. Вахидова.Кроме того, делегация побывала в Детском национальном медицинском центре. Представители РФ высоко оценили то, как учреждение построено, оборудовано и укомплектовано персоналом.Также Михаила Мурашко принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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михаил мурашко, министерство здравоохранения россии, мемориальный комплекс "парк победы", ташкент