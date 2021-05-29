Политика
Глава Минздрава России посетил парк Победы в Ташкенте — фото
16:19 29.05.2021 (обновлено: 16:43 29.05.2021)
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© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаДелегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
Делегация Министерства здравоохранения РФ во главе с Михаилом Мурашко 28-29 мая находилась с визитом в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в субботу побывал в ташкентском парке Победы, который был открыт 9 мая 2020 года.
Делегация во главе с Мурашко 28-29 мая находилась с визитом в Узбекистане.
"В субботу члены делегации посетили парк Победы, построенный на площади 12 га в Алмазарском районе Ташкента, — рассказали в Минздраве Узбекистана. — Парк состоит из двух частей. Первая посвящена участию узбекистанцев в боях, вторая отражает жизнь республики за пределами фронта".
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаДелегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаДелегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаДелегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаДелегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаДелегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаДелегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаДелегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаДелегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко посетила парк Победы в Ташкенте
Во Второй мировой войне приняли участие около двух миллионов узбекистанцев. Более 200 тысяч солдат и офицеров были удостоены государственных боевых наград.
В республику были эвакуированы полтора миллиона человек, в том числе свыше 250 тысяч детей.
"Во время ознакомления с огромным комплексом члены делегации отметили, что вклад народа Узбекистана в Великую Победу неоценим. Даже за линией фронта жители республики работали не покладая рук", — отметили в министерстве.
10 мая 2020, 15:13
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Напомним, в ходе визита в Узбекистан российская делегация во главе с министром Михаилом Мурашко посетила специализированную инфекционную больницу в Зангиатинском районе Ташкентской области, осмотрела здание Чиланзарского медколледжа, где расположится филиал РНИМУ имени Н. И. Пирогова, а также его будущие клинические базы — Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В. Вахидова.
Кроме того, делегация побывала в Детском национальном медицинском центре. Представители РФ высоко оценили то, как учреждение построено, оборудовано и укомплектовано персоналом.
Также Михаила Мурашко принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.