https://uz.sputniknews.ru/20220305/rossiya-razreshila-import-ovoschey-iz-devyati-stran-uzbekistan--v-spiske-23149376.html
Россия разрешила импорт овощей из девяти стран: Узбекистан — в списке
Россия разрешила импорт овощей из девяти стран: Узбекистан — в списке
Почему Россельхознадзор принял такое решение, читайте в материале. 05.03.2022, Sputnik Узбекистан
2022-03-05T08:29+0500
2022-03-05T08:29+0500
2022-03-05T08:29+0500
общество
овощи
импорт
россельхознадзор
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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Россельхознадзор разрешил поставки продукции овощеводства из девяти стран: Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Беларуси, Азербайджана, Армении, Египта и Турции. Ранее действовали ограничения на ввоз, с 5 марта они снимаются. Решение было принято по результатам анализа информации о регионализации, представленной национальными организациями, занимающимися карантином и защитой растений вышеперечисленных стран.Специалисты также изучили сведения о принятых мерах недопущения нарушений фитосанитарных требований России и стран-членов ЕАЭС. Торговля между Россией и Узбекистаном продолжает набирать обороты. В январе Россельхознадзор разрешил десяти узбекским предприятиям поставлять в страну томаты и перцы. "Зеленый свет" дали поставщикам из Бухарской и Ферганской области. Узбекистан тем временем активно ужесточает контроль качества отправляемых в Россию овощей. В частности, томатов.В республике обследуют теплицы на наличие вируса коричневой морщинистости (ToBRFV), проводят ПЦР-анализы всех партий томатов.Узбекистан составит список фирм, готовых поставлять в ЕАЭС "чистые" томаты >>Кроме того, госинспекторы будут присутствовать при отгрузке продукции с предприятий и выдавать акт досмотра, подтверждающий ее безопасность.В будущем на основании этих актив начнут оформлять карантинные фитосанитарные сертификаты.В российском ведомстве поприветствовали принимаемые Узбекистаном меры.Однако в Россельхознадзоре отметили, что они стали бы эффективнее при условии скорейшей интеграции информационных систем двух стран в области фитосанитарии.Читайте также:
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овощи, импорт, россельхознадзор
Россия разрешила импорт овощей из девяти стран: Узбекистан — в списке
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Почему Россельхознадзор принял такое решение, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Россельхознадзор разрешил поставки продукции овощеводства из девяти стран: Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Беларуси, Азербайджана, Армении, Египта и Турции.
Ранее действовали ограничения на ввоз, с 5 марта они снимаются.
"Россельхознадзор с 5 марта отменяет ранее введенные ограничения и возобновляет ввоз в Россию продукции овощеводства из девяти стран, со всей территории, без учета ограничений по предприятиям-производителям", — говорится в сообщении.
Решение было принято по результатам анализа информации о регионализации, представленной национальными организациями, занимающимися карантином и защитой растений вышеперечисленных стран.
Специалисты также изучили сведения о принятых мерах недопущения нарушений фитосанитарных требований России и стран-членов ЕАЭС.
Торговля между Россией и Узбекистаном продолжает набирать обороты. В январе Россельхознадзор разрешил
десяти узбекским предприятиям поставлять в страну томаты и перцы. "Зеленый свет" дали поставщикам из Бухарской и Ферганской области.
Узбекистан тем временем активно ужесточает контроль качества отправляемых в Россию овощей. В частности, томатов.
В республике обследуют теплицы на наличие вируса коричневой морщинистости (ToBRFV), проводят ПЦР-анализы всех партий томатов.
Кроме того, госинспекторы будут присутствовать при отгрузке продукции с предприятий и выдавать акт досмотра, подтверждающий ее безопасность.
В будущем на основании этих актив начнут оформлять карантинные фитосанитарные сертификаты.
В российском ведомстве поприветствовали принимаемые Узбекистаном меры.
Однако в Россельхознадзоре отметили, что они стали бы эффективнее при условии скорейшей интеграции информационных систем двух стран в области фитосанитарии.