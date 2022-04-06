https://uz.sputniknews.ru/20220406/tsentrobank-kazaxstana-otsenil-prizyv-zapretit-karty-mir-23814084.html

Центробанк Казахстана оценил призыв запретить карты "Мир"

Центробанк Казахстана оценил призыв запретить карты "Мир"

ЦБ Казахстана не вмешивается в деятельность финансовых организаций республики.

2022-04-06T17:40+0500

2022-04-06T17:40+0500

2022-04-06T17:42+0500

экономика

казахстан

цб

платежная система "мир"

карта

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Национальный банк (центробанк) Казахстана не собирается препятствовать сотрудничеству банков республики с платёжной системой "Мир". Об этом передает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы регулятора.Десятого марта Центробанк Украины заявил, что обратился к руководству ЦБ Армении, Казахстана, Таджикистана, Вьетнама, Турции и Кыргызстана с призывам запретить какие-либо операции с картами платежной системы "Мир" на территории этих государств.Национальный банк Казахстана не оказывает избыточного влияния на деятельность финансовых организаций и осуществляет регулирование в рамках требований, установленных законодательством, отметил казахстанский ЦБ."Деятельность финансовых организаций может непосредственно затрагивать интересы клиентов, а также оказывать влияние на реализацию договорных отношений (исполнение требований и обязательств), которые финансовая организация самостоятельно устанавливает с клиентами с учетом потенциальных рисков и действующих ограничений", — объяснили в Нацбанке.Ранее сообщалось о заметном росте спроса на платежные карты "Uzcard-МИР" в Узбекистане. Единый общереспубликанский процессинговый центр UZCARD 18 марта опубликовал информацию о сотрудничестве с национальной платежной системой России "МИР", стартовавшем еще в 2019 году. Результатом этого взаимодействия, как заявили в пресс-службе компании, стал выпуск кобейджинговых карт "Uzcard-МИР".На сегодняшний день обладателями карт стали более 600 узбекистанцев, рассказал эксперт.Напомним, в марте текущего года компания UZCARD объявила о выпуске кобейджинговых карт "UZCARD-МИР". На них включена автоматическая конверсия из рублей в сумы и наоборот.

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казахстан, цб, платежная система "мир", карта