Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20220407/gasparyan-rasskazal-o-straxe-i-otchayanii-kievskogo-rejima--video-23836471.html
Гаспарян рассказал о страхе и отчаянии киевского режима — видео
Гаспарян рассказал о страхе и отчаянии киевского режима — видео
Политолог Армен Гаспарян ответил Sputnik, на что готов пойти Киев ради своего спасения и почему это все равно не поможет.
2022-04-07T16:43+0500
2022-04-07T16:43+0500
видео
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/07/23836825_75:0:1263:668_1920x0_80_0_0_b7e83ba2c9377684d5c017c04ae270e0.jpg
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:
киев
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/07/23836825_389:0:1280:668_1920x0_80_0_0_1b9dddd7cf7b2e0cd5b561c0468301b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
киев, видео

Гаспарян рассказал о страхе и отчаянии киевского режима — видео

16:43 07.04.2022
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Политолог Армен Гаспарян ответил в беседе со Sputnik, на что готов пойти Киев ради своего спасения и почему это все равно не поможет.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.
Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.
Читайте также:
Жители освобожденных сел Донбасса благодарят МЧС за помощь — видео >>
Беженцы из ЛНР и ДНР благодарят российские власти – видео >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0