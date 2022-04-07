https://uz.sputniknews.ru/20220407/gasparyan-rasskazal-o-straxe-i-otchayanii-kievskogo-rejima--video-23836471.html

Гаспарян рассказал о страхе и отчаянии киевского режима — видео

Гаспарян рассказал о страхе и отчаянии киевского режима — видео

Политолог Армен Гаспарян ответил Sputnik, на что готов пойти Киев ради своего спасения и почему это все равно не поможет.

2022-04-07T16:43+0500

2022-04-07T16:43+0500

2022-04-07T16:43+0500

видео

киев

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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:

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киев, видео