https://uz.sputniknews.ru/20220407/kak-xolod-i-dojdi-povliyali-na-urojay-fruktov-i-ovoschey-v-uzbekistane-23831739.html

Как холод и дожди повлияли на урожай фруктов и овощей в Узбекистане

Как холод и дожди повлияли на урожай фруктов и овощей в Узбекистане

Эксперты Минсельхоза опубликовали предварительные результаты исследования о влиянии неблагоприятных погодных условий на урожай.

2022-04-07T14:40+0500

2022-04-07T14:40+0500

2022-04-07T14:40+0500

экономика

узбекистан

холод

дожди

фрукты

овощи

урожай

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистане заморозки и дожди во второй декаде марта испортили около 20% первого урожая плодовых деревьев в нескольких регионах республики.Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Узбекистана (Минсельхоз).В республике 19-20 марта температура воздуха ночью опустилась до минус 7-10 градусов. Холода и снег нередко приходят в Узбекистан в конце марта - начале апреля. Из-за резких перепадов температур узбекистанские фермеры часто теряют определенную долю урожая фруктов и овощей.По словам экспертов, больше всего пострадал первый урожай абрикоса (до 19% урожая в Ферганской долине на востоке республики и в центральных регионах), миндаля (до 23% в Ферганской долине), сливы и персика (до 15% и 9% в Кашкадарьинской области на юге), черешни (до 6,5% в Ташкентской области).С 21 марта в Узбекистане зацвело 77 тысяч гектаров (22% от общей площади) фруктовых садов (абрикосы, персики, миндаль, черешня) и 42 тысячи гектаров (23%) виноградников, отметили в ведомстве. Для сохранения урожая были использованы научные рекомендации экспертов, добавили в пресс-службеПо данным узбекской официальной статистики, рынок России традиционно занимает первое место в поставках плодоовощной продукции из Узбекистана.Товарооборот между Россией и Узбекистаном в минувшем году достиг рекордных $7 млрд. Значительная часть этого объема приходится на плодоовощную продукцию. Какая доля в российском импорте овощей и фруктов приходится на Узбекистан — в инфографике Sputnik.Читайте также:Распределительный хаб в Джизаке сократит потери сельхозпродукции в 10 раз — экспертЧто изменится в работе "Агроэкспресса"

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узбекистан, холод, дожди, фрукты, овощи, урожай