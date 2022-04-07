https://uz.sputniknews.ru/20220407/turetskiy-politolog-cherez-sanktsii-ssha-pytayutsya-podchinit-drugix-svoey-vole-23826296.html

Турецкий политолог: через санкции США пытаются подчинить других своей воле

Турецкий политолог: через санкции США пытаются подчинить других своей воле

В мире укрепляется антиамериканская позиция, о чем говорят недавние политические события как минимум в трех государствах, заявил профессор Семих Корай.

2022-04-07T12:00+0500

2022-04-07T12:00+0500

2022-04-07T12:00+0500

в мире

санкции

сша

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В странах Европы растут антиамериканские настроения. Об этом заявил турецкий политолог, профессор Билькентского Университеа Семих Корай в интервью Sputnik Турция. Политолог напомнил, что накануне прошли выборы в двух европейских странах, где победу одержали лидеры, придерживающиеся антизападных взглядов — президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Наблюдается тренд антиимпериализма и на Востоке, считает Корай: премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил о срыве попытки госпереворота, за которым стоят США. По мнению Семиха Корая, все эти события доказывают ослабление влияния США на мировой политической арене. "Инициатива перешла в руки стран, которые противостоят гегемонии Америки, следуют собственному пути, усиливая свою независимость", — сказал Корай.США должны прекратить размахивать санкционной дубинкой – МИД КитаяПроблема в том, что конгресс США только и занят обсуждением того, в отношении какой страны или какой группы лиц ввести новые санкции, добавил политолог. "Для них введение санкций означает подчинение своей воле. Однако поскольку у Америки не получается ничего добиться этими санкциями, она вынуждена постоянно обращаться к ограничениям. Если посмотреть на страны, к которым были применены их санкции, то заметно, что они образуют большинство в мире", — говорит он.В основе санкций лежит использование доллара в качестве резервной валюты, применяемой в международной торговле, объясняет также эксперт. По его словам, США используют доллар в качестве инструмента угрозы. В связи с этим мир нуждается в новом понимании демократии, заключил Корай.Читайте также:

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