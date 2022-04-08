https://uz.sputniknews.ru/20220408/rossiyskie-voennye-evakuirovali-uzbekistantsev-iz-xersona-23846584.html
Российские военные эвакуировали узбекистанцев из Херсона
Российские военные эвакуировали узбекистанцев из Херсона
Людей вывозили на автобусах, а также на личном транспорте. Все подробности — в материале.
2022-04-08T08:22+0500
2022-04-08T08:22+0500
2022-04-08T08:22+0500
общество
военные
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Российские военные обеспечили эвакуацию из Херсонской области в Крым 188 россиян и иностранцев, в том числе граждан Узбекистана.На центральной площади Херсона российские военные обеспечили безопасную погрузку всех, кто изъявил желание уехать из районов проведения специальной военной операции.Людей вывозили на автобусах, а также на личном транспорте. Затем военнослужащие обеспечили их безопасность при перемещении на территорию России."Эвакуация продолжает организовываться в соответствии с обращениями посольств об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с территории Украины, а также по заявкам, поданным в российскую военную комендатуру Херсона. Всего на территорию Республики Крым из Херсонской области Украины с момента начала специальной военной операции российскими военнослужащими было доставлено более 600 граждан иностранных государств", — добавили в Минобороны.Российские военные также эвакуировали более 300 мирных жителей населенных пунктов Александровка и Станислав в Херсонской области. "Спасибо, мальчики!": как российских военных благодарят в Херсоне — видео >>Подчеркивается, что эти населенные пункты больше недели подвергаются обстрелам с украинской стороны. Некоторым жителям, пострадавшим от обстрелов, военные России на месте оказывают первую медпомощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:
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военные
Российские военные эвакуировали узбекистанцев из Херсона
Людей вывозили на автобусах, а также на личном транспорте. Все подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Российские военные обеспечили эвакуацию из Херсонской области в Крым 188 россиян и иностранцев, в том числе граждан Узбекистана.
"Накануне из Херсонской области Украины на территорию РФ военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 188 граждан России, Молдовы, Египта, Сирии, Ливии, Азербайджана, Узбекистана и Украины", — сообщили в Минобороны России.
На центральной площади Херсона российские военные обеспечили безопасную погрузку всех, кто изъявил желание уехать из районов проведения специальной военной операции.
Людей вывозили на автобусах, а также на личном транспорте. Затем военнослужащие обеспечили их безопасность при перемещении на территорию России.
"Эвакуация продолжает организовываться в соответствии с обращениями посольств об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с территории Украины, а также по заявкам, поданным в российскую военную комендатуру Херсона. Всего на территорию Республики Крым из Херсонской области Украины с момента начала специальной военной операции российскими военнослужащими было доставлено более 600 граждан иностранных государств", — добавили в Минобороны.
Российские военные также эвакуировали более 300 мирных жителей населенных пунктов Александровка и Станислав в Херсонской области.
Подчеркивается, что эти населенные пункты больше недели подвергаются обстрелам с украинской стороны. Некоторым жителям, пострадавшим от обстрелов, военные России на месте оказывают первую медпомощь.
"Впоследствии их доставят в медицинский отряд специального назначения, где российские военные врачи окажут всем квалифицированную медицинскую помощь. В ближайшее время всем эвакуированным будет оказано необходимое содействие в том, чтобы добраться до родственников на территории Херсонской области, либо предоставлена возможность эвакуироваться на территорию России", — заключили в Минобороны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.