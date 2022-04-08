https://uz.sputniknews.ru/20220408/rossiyskie-voennye-evakuirovali-uzbekistantsev-iz-xersona-23846584.html

Российские военные эвакуировали узбекистанцев из Херсона

Российские военные эвакуировали узбекистанцев из Херсона

Людей вывозили на автобусах, а также на личном транспорте. Все подробности — в материале.

2022-04-08T08:22+0500

2022-04-08T08:22+0500

2022-04-08T08:22+0500

общество

военные

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Российские военные обеспечили эвакуацию из Херсонской области в Крым 188 россиян и иностранцев, в том числе граждан Узбекистана.На центральной площади Херсона российские военные обеспечили безопасную погрузку всех, кто изъявил желание уехать из районов проведения специальной военной операции.Людей вывозили на автобусах, а также на личном транспорте. Затем военнослужащие обеспечили их безопасность при перемещении на территорию России."Эвакуация продолжает организовываться в соответствии с обращениями посольств об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с территории Украины, а также по заявкам, поданным в российскую военную комендатуру Херсона. Всего на территорию Республики Крым из Херсонской области Украины с момента начала специальной военной операции российскими военнослужащими было доставлено более 600 граждан иностранных государств", — добавили в Минобороны.Российские военные также эвакуировали более 300 мирных жителей населенных пунктов Александровка и Станислав в Херсонской области. "Спасибо, мальчики!": как российских военных благодарят в Херсоне — видео >>Подчеркивается, что эти населенные пункты больше недели подвергаются обстрелам с украинской стороны. Некоторым жителям, пострадавшим от обстрелов, военные России на месте оказывают первую медпомощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:

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