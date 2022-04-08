https://uz.sputniknews.ru/20220408/vlasti-estonii-otpustili-shef-redaktora-sputnik-meedia-cheryshevu-23860204.html

Власти Эстонии отпустили шеф-редактора Sputnik Meedia Черышеву

Власти Эстонии отпустили шеф-редактора Sputnik Meedia Черышеву

Черышеву задержали спецслужбы балтийской республики 6 апреля.

2022-04-08T16:09+0500

2022-04-08T16:09+0500

2022-04-08T16:09+0500

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эстония

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Власти Эстонии освободили шеф-редактора Sputnik Meedia Елену Черышеву.Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на российское посольство в республике.Черышеву задержали спецслужбы Эстонии 6 апреля. Журналистку подозревали в якобы совершенном преступлении против мира, а также нарушении международных санкций.Ранее в МИД России заявили, что эти обвинения абсурдны. В ведомстве отметили, что эстонские "поборники" свободы слова перешли от тактики запугивания к "государственному террору".Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Елена Черышева на протяжении нескольких лет подвергалась жесткому прессингу со стороны властей Эстонии. В начале марта эстонское СМИ — Sputnik Meedia — объявило о прекращении работы из-за давления и ограничений со стороны эстонских банков и властей, а также из-за угроз в адрес своих сотрудников.Напомним, что Sputnik Meedia был создан бывшими сотрудниками Sputnik Эстония, который после четырех лет работы был закрыт два года назад из-за угроз со стороны местной полиции.Читайте также:

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